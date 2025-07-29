Коли ми почуваємо себе ображеними, нам майже завжди здається, що це є наслідком дій якоїсь іншої людини чи людей. Але буває й так, що люди поруч поводяться якнайкраще – а відчуття образи не зникає.

Щоб зрозуміти причини, слід зазирнути передовсім глибше у себе. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Постійне відчуття образи – що його спричиняє?

Ви не говорите про свої бажання, а лише мовчки сподіваєтеся, що хтось сам вирішить про вас подбати? Це часто є першою причиною, чому ви постійно відчуваєте образу. Це думки на кшталт "мені останнім часом так важко, чому ніхто цього не розуміє?".

Справді, щоразу говорити про свої бажання вголос може здаватися чимось надто відвертим, або таким, що робити соромно. Однак насправді якщо не говорити про свої потреби, ніхто про них і не знатиме, при цьому образа буде накопичуватися.

Якщо не говорити про свої очікування, то, крім образи, гарантовано виникне ще й відчуття розчарування через те, що очікування не виправдалися. Тож відкиньте цей хибний сором – і проговорюйте свої бажання.

Як діяти, якщо ви відчуваєте постійну образу на все і всіх / Фото cookie_studio@freepik

У вас постійно зростає бажання все з усім порівнювати? Наприклад, комусь із ваших друзів чи колег ставлять лайки у соцмережах, а ви одразу починаєте думати: "А чому це мені не ставлять?!".

Це викликає почуття неповноцінності, а все тому, що дії інших здаються вам зневагою до вас. Або ж ви відчуваєте, нібито стали менш важливою людиною.

Усе, що тут потрібно зробити – це не інтерпретувати все це як зневагу до вас, а сприймати об'єктивно. Образа спотворює реальність, тому не можна їй довіряти.

Ви встановили собі критерії самооцінки на основі реакцій інших людей? Мовляв, якщо на мої слова немає реакції, якщо мене не підтримують, якщо не ставлять на перше місце – я не важливий.