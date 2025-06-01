ИИ показал, как менялись украинские мужчины от Триполья до современности: это видео вас поразит
- Видео в тиктоке, сгенерированное искусственным интеллектом, показывает эволюцию украинских мужчин от Триполья до современности, воссоздавая образы разных эпох.
- ИИ представил мужчин периодов Триполья, Киевской Руси, Запорожской Сечи, Гетманщины, начала ХХ века, сечевых стрельцов, советских репрессий, шестидесятников, Революции Достоинства и наших дней.
Сеть захватило видео в тиктоке, сгенерированное искусственным интеллектом. А все потому, что в нем показано, как могли выглядеть мужчины Украины со времен Триполья и вплоть до современности.
В клипе воспроизведены образы представителей разных эпох с учетом культурных и исторических особенностей. 24 Канал со ссылкой на nataintellect покажет его и расскажет о содержании.
Смотрите также Конституция Орлика – документ, опередивший время: 5 фактов, которые обязательно следует о нем знать
Триполье, Сечь, Майдан: как менялся облик мужчин Украины сквозь века
Каждая эпоха в нашей истории – от седой тысячелетней древности Триполья, средневековой Киевской Руси и до Революции Достоинства и войны против российского агрессора – обладала своим уникальным стилем, одеждой, и даже чертами лица. Искусственный интеллект мастерски интерпретировал эти данные и свел их в одну короткую, но содержательную видеозапись.
Она развлекает, да, ведь это лишь представление ИИ, а не исторические факты. Но одновременно и заставляет задуматься – о богатстве украинской истории и ее влияние на дни, в которых мы живем.
Итак, это видео, опубликованное в тиктоке и созданное с помощью ИИ, предлагает увлекательное путешествие по истории Украины сквозь призму эволюции внешнего вида украинских мужчин.
ИИ показал тысячелетнюю эволюцию украинских мужчин: смотрите видео nataintellect
- Мужчину эпохи Триполья (а это несколько тысяч лет до нашей эры) ИИ изобразил в простой тканой рубашке, со знаменитым глиняным горшком и украшениями из костей.
- Во времена Киевской Руси (а это тысячу лет назад) появился мужчина, подчеркивающий свой статус воина или князя.
- Эпоха Запорожской Сечи (несколько сотен лет назад) оживает с казаком в шароварах с широким поясом, символизирующих волю и боевой дух.
- Эпоха Гетманщина добавляет мужчине земледельческий колорит, а начало ХХ века – уже европейскую стильную одежду.
- Далее сечевой стрелец поражает военной униформой. Но время советских репрессий уничтожает почти все красивое.
- Шестидесятник удивляет творческим бунтарством в свитере и очках. А вот участник Революции Достоинства – это уже суровый, решительный и готовый ко всему человек.
- Современные украинские мужчины не изменились. Только вот им пришлось в очередной раз надевать на себя военную форму и брать в руки оружие.