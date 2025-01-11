Цукерберг засветил часы за сотни тысяч долларов: что это за модель

Руководитель Meta Марк Цукерберг в январе 2025 года опубликовал видео в инстаграме с важными заявлениями относительно своих социальных сетей. Но люди обратили внимание не только на содержание сообщения.

Дело в том, что разработчик фейсбука засветил на своей руке редкие часы. Какие именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Глава Meta надел редкое произведение высокого часового искусства

Богач Марк Цукерберг, который является владельцем Meta со всеми ее фейсбуками и инстаграмами, в своем видео рассказывал о новых правилах компании. А также продемонстрировал эксклюзивное ювелирное украшение.

Миллиардер появился в социальных сетях в начале 2025 года в черной футболке с золотой цепочкой. А еще выбрал сдержанный, но ультраэксклюзивный аксессуар, который не могли не заметить интернет-пользователи.

Цукерберг и его часы Greubel Forsey Hand Made 1 Tourbillon: смотрите видео из инстаграма zuck

Что ж, ничего удивительного, что один из самых богатых мужчин мира соответствует своему положению и состоянию, нося редкую модель швейцарского часовщика Greubel Forsey. Речь о часах Greubel Forsey Hand Made 1 Tourbillion.

Они стоят около 895 000, изготовлены из белого золота и имеют более 600 компонентов ручной работы.

А это сами часы крупным планом / Фото Greubel Forsey

Заметим, всего 2 или 3 модели производит и продает Greubel Forsey ежегодно. Согласно информации на сайте бренда, на одни часы приходится 6000 часов ручного труда.

Причем на официальном сайте бренда невозможно купить часы. Однако модель можно приобрести у американского часовщика Sydel & Sydel по несколько более высокой цене – 906 000 долларов.