Цукерберг засвітив годинник за сотні тисяч доларів: що це за модель

Керівник Meta Марк Цукерберг у січні 2025 опублікував відео в інстаграмі з важливими заявами щодо своїх соціальних мереж. Але люди звернули увагу не тільки на зміст повідомлення.

Річ у тім, що розробник фейсбуку засвітив на своїй руці рідкісний годинник. Який саме – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Глава Meta надягнув рідкісний витвір високого годинникового мистецтва

Багатій Марк Цукерберг, який є власником Meta з усіма її фейсбуками та інстаграмами, у своєму відео розповідав про нові правила компанії. А також продемонстрував ексклюзивну ювелірну прикрасу.

Мільярдер з'явився в соціальних мережах на початку 2025 року в чорній футболці з золотим ланцюжком. А ще обрав стриманий, але ультраексклюзивний аксесуар, який не могли не помітити інтернет-користувачі.

Цукерберг і його годинник Greubel Forsey Hand Made 1 Tourbillon: дивіться відео з інстаграму zuck

Що ж, нічого дивного, шо один із найбагатших чоловіків світу відповідає своєму становищу та статкам, носячи рідкісну модель швейцарського годинникаря Greubel Forsey. Мовиться про годинник Greubel Forsey Hand Made 1 Tourbillion.

Він коштує близько 895 000, виготовлений з білого золота і має понад 600 компонентів ручної роботи.

А це сам годинник крупним планом / Фото Greubel Forsey

Зауважмо, усього 2 чи 3 моделі виробляє і продає Greubel Forsey щороку. Згідно з інформацією на сайті бренду, на один годинник припадає 6000 годин ручної праці.

Причім на офіційному сайті бренду неможливо купити годинник. А проте модель можна придбати в американського годинникаря Sydel & Sydel за дещо вищою ціною – 906 000 доларів.