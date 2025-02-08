Если вам дарят на День Валентина один из этих мужских парфюмов – то вас действительно любят

Духи являются звездным подарком для мужчин на День святого Валентина. Впрочем, здесь любой повод хорош – годовщина, день рождения, и даже день воздушных змеев (как раз 8 февраля, кстати).

То есть повод не важен, а вот празднование – да, особенно это касается празднования любви. А одним из лучших способов приветствовать ее является аромат. Подборку от GQ предлагает вам посмотреть 24 Канал.

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Ароматический код любви: лучшие духи для мужчин на День Валентина

Бренды и парфюмерные дома выделяют День Валентина красным цветом в своих календарях и пользуются случаем выпустить свои романтические творения и лимитированные серии. Ведь считается, что подарить идеальный аромат – это яркий символ любви и соучастия, тогда как неправильный выбор означает, что вы ничего не знаете о вкусах и личности своей пары.

Чтобы выбрать мудро, надо учитывать 2 фундаментальных аспекта: первый – на каком этапе ваши отношения (когда вы много лет вместе и можете похвастаться вечной любовью, это очень далеко от нервозности первого свидания), и второй – это то, какую любовь вы разделяете (публичная преданность или смелый риск несмотря на осуждение окружающих и так далее).

То есть выбирать аромат следует так, чтобы человеку не нужно было быть экспертом по тайным кодам, дабы понять послание. И вот подборка духов для мужчин с максимально прозрачным сигналом – что вас действительно любят.

Подборка духов для мужчин на День Валентина / Изображения производителей