Якщо вам дарують на День Валентина один із цих чоловічих парфумів – то вас дійсно кохають
- Парфуми є популярним подарунком для чоловіків на День святого Валентина, і вибір аромату може яскраво символізувати любов та розуміння.
- У статті представлена добірка парфумів для чоловіків, серед яких такі виробники як Gucci, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana та інші.
- Вибір аромату слід здійснювати, беручи до уваги стадію стосунків і тип любові, яку ви поділяєте, щоб передати правильне послання.
Парфуми є зірковим подарунком для чоловіків на День святого Валентина. Утім, тут будь-який привід є гарним – річниця, день народження, та навіть день повітряних зміїв (якраз 8 лютого, до речі).
Тобто привід не важливий, а от святкування – так, особливо це стосується святкування любові. А одним із кращих способів привітати її є аромат. Добірку від GQ пропонує вам переглянути 24 Канал.
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Ароматичний код кохання: найкращі парфуми для чоловіків на День Валентина
Бренди та парфумерні доми виділяють День Валентина червоним кольором у своїх календарях і користуються нагодою випустити свої найромантичніші творіння та лімітовані серії. Адже вважається, що подарувати ідеальний аромат – це яскравий символ любові та співучасті, тоді як неправильний вибір означає, що ви нічого не знаєте про смаки та особистість своєї пари.
Щоб вибрати мудро, треба враховувати 2 фундаментальні аспекти: перший – на якому етапі ваші стосунки (коли ви багато років разом і можете похвалитися вічним коханням, це дуже далеко від нервозності першого побачення), і другий – це те, яке кохання ви поділяєте (публічна відданість чи сміливий ризик попри осуд оточення тощо).
Тобто вибирати аромат слід так, щоб людині не потрібно було бути експертом із таємних кодів, аби зрозуміти послання. І ось добірка парфумів для чоловіків із максимально прозорим сигналом – що вас дійсно кохають.
Добірка парфумів для чоловіків на День Валентина / Зображення виробників
- Парфумована вода Gucci Guilty pour homme Love Edition, 137€. Аромат про кохання без обмежень і умовностей, що поєднує ялівцеву олію зі свіжою квітковою кремовою нотою апельсинового цвіту. Амброфікс, синтетична молекула аромату амбри, додає теплий відтінок і посилює стійкість на шкірі.
- Jean Paul Gaultier, парфумована вода Le Beau, Flower Edition, 142€. Починається зі свіжих цитрусових нот кумквата і лимона, які переходять у квіткове серце, де листя фіалки розкривається спокусливою силою. В кінці з'являються пачулі, боби тонка і кашмеран, залишаючи непереборно провокаційний шлейф.
- Carolina Herrera, парфумована вода 212 Vip Black, лімітована серія NY Rodeo, 117€. Сучасне переосмислення лавандину, одного з класичних компонентів чоловічої парфумерії, поєднується з виразним шкіряним акордом та елегантним ветівером із землистими димчастими гранями.
- Thameen London, одеколонний еліксир Bold as Love, 290€. Цей дивовижний парфум починається з фруктової верхньої ноти ананаса, яблука і мандарина, яка поступається місцем квітковому серцю з лаванди й герані. Аромат збалансований в кінці деревними нотами пачулі та ветівера і потужним димним шкіряним акордом.
- Dolce & Gabbana, парфумована вода Devotion для чоловіків, 135€. Деревний і пряний, цей аромат – ольфакторна версія сили кохання та радості від життя. Тут парфумери поєднали цитрусову свіжість італійського лимона з обволікаючою нотою кави та глибиною пачулі з землистими нюансами.
- Calvin Klein, Parfum Eternity Amber Essence для чоловіків, 65€. Це ольфакторна поема, що грає на контрасті між цитрусовою свіжістю бергамоту і зеленого мандарина з Італії й чуттєвим теплом бензойна і бурбонської ванілі. Пачулі та ладан додають витонченого відтінку таємничості та залишають дуже елегантний і мужній шлейф.
- Maison Margiela, туалетна вода On a Date, колекція Replica, 145€. Ідеальний аромат для першого побачення. Він світлий і чуттєвий, поєднує в собі ноти поцілованого сонцем стиглого винограду, що нагадує вишукане рожеве вино, з ніжною квітковою свіжістю пелюсток дамаської троянди.
- Fugazzi, парфумерний екстракт BornToStandOut, 145€. Ця композиція оспівує непереборний потяг та є однією з найоригінальніших і найсміливіших у сучасній парфумерії, адже є результатом співпраці двох брендів з різними ольфакторними всесвітами – вільного духу Амстердама від Fugazzi та сміливої елегантності Сеула від BornToStandOut.
- Beso Beach, парфумована вода Beso de Fuego, 195€. Аромат передає пристрасть і магію вогняних ночей Балеарських островів, де все можливо. Він поєднує пряні ноти гватемальського кардамону і мадагаскарського чорного перцю з лісами вірджинського кедра та іспанського кипариса.
- Valentino, парфумована вода Born in Roma Extradose Uomo, 140€. Натхненний романтикою італійської столиці, цей парфум успішно модернізує класичну структуру фужерних чоловічих сімейств par excellence завдяки верхній ноті прянощів, серцю з лаванди та деревній базі з ветівера, які розкриваються силою спокуси високої інтенсивності.