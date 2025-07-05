Мужские духи для свадьбы: вот лучшие ароматы для женихов, свидетелей и гостей

Правильно подобранные духи не сделают ваш свадебный день идеальным сами по себе, но они являются одним из тех маленьких моментов, которые способны стать переломными. И неважно, жених вы, свидетель или просто пришли в гости.

Вы можете запомниться элегантным костюмом, стрижкой и – великолепным ароматом, достойным такого праздника. А из каких именно духов стоит выбирать, расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Какие духи выбрать на свадьбу: 6 лучших для мужчин

В редакции протестировали ряд мужских ароматов, причем именно в свадебных условиях. Так и сформировали перечень лучших вариантов.

Vetiveria edp. Цитрусовый, древесный, энергичный, это недавно выпущенный аромат от классической лондонской парфюмерии Ormonde Jayne. Цитрусовый перечный запах тимура (сычуань) и шалфей занимают центральное место в аромате, плюс ягоды можжевельника и много свежего сицилийского лайма. С сердцевиной из лаванды и базой из смолистой рок-розы, бобов тонка и землистого ветивера, это идеальный парфюм для летней свадьбы.

Цитрусовый, древесный, энергичный, это недавно выпущенный аромат от классической лондонской парфюмерии Ormonde Jayne. Цитрусовый перечный запах тимура (сычуань) и шалфей занимают центральное место в аромате, плюс ягоды можжевельника и много свежего сицилийского лайма. С сердцевиной из лаванды и базой из смолистой рок-розы, бобов тонка и землистого ветивера, это идеальный парфюм для летней свадьбы. Elite edt. Этот древесный и изысканный, вневременной, классический, но немного дерзкий аромат стал иконой коллекции Floris. Его носят аристократы и политики, и он очень хорошо подходит для жениха. Потому что он мужской, но не слишком настойчивый, элегантный, но не банальный, и достаточно выразительный, чтобы запечатлеть особенный день. Аромат сочетает прохладные ноты бергамота, грейпфрута и лимона, а также зеленые смолистые ноты листьев кедра и пряных ягод можжевельника. Затем присоединяются мягкие ноты пачули и ветивера, а также лаванда и легкий оттенок лавра.

С любым из этих ароматов вы будете делать день свадьбы еще более особенным / Смотрите фото производителей