5 июля, 06:37
Мужские духи для свадьбы: вот лучшие ароматы для женихов, свидетелей и гостей
Основні тези
- Статья описывает 6 мужских ароматов, которые подходят для свадебных церемоний, среди которых Vetiveria edp, Elite edt и другие.
- Каждый аромат имеет уникальное сочетание нот, таких как цитрусовые, древесные или цветочные, чтобы подчеркнуть особенность свадебного дня.
- Ароматы протестировали в редакции мужского портала именно в свадебных условиях, чтобы сформировать идеальную подборку для женихов, свидетелей и гостей.
Правильно подобранные духи не сделают ваш свадебный день идеальным сами по себе, но они являются одним из тех маленьких моментов, которые способны стать переломными. И неважно, жених вы, свидетель или просто пришли в гости.
Вы можете запомниться элегантным костюмом, стрижкой и – великолепным ароматом, достойным такого праздника. А из каких именно духов стоит выбирать, расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.
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Какие духи выбрать на свадьбу: 6 лучших для мужчин
В редакции протестировали ряд мужских ароматов, причем именно в свадебных условиях. Так и сформировали перечень лучших вариантов.
- Vetiveria edp. Цитрусовый, древесный, энергичный, это недавно выпущенный аромат от классической лондонской парфюмерии Ormonde Jayne. Цитрусовый перечный запах тимура (сычуань) и шалфей занимают центральное место в аромате, плюс ягоды можжевельника и много свежего сицилийского лайма. С сердцевиной из лаванды и базой из смолистой рок-розы, бобов тонка и землистого ветивера, это идеальный парфюм для летней свадьбы.
- Elite edt. Этот древесный и изысканный, вневременной, классический, но немного дерзкий аромат стал иконой коллекции Floris. Его носят аристократы и политики, и он очень хорошо подходит для жениха. Потому что он мужской, но не слишком настойчивый, элегантный, но не банальный, и достаточно выразительный, чтобы запечатлеть особенный день. Аромат сочетает прохладные ноты бергамота, грейпфрута и лимона, а также зеленые смолистые ноты листьев кедра и пряных ягод можжевельника. Затем присоединяются мягкие ноты пачули и ветивера, а также лаванда и легкий оттенок лавра.
С любым из этих ароматов вы будете делать день свадьбы еще более особенным / Смотрите фото производителей
- Geranium Pour Monsieur edp. Древесно-цветочный и изысканный, с глубоким шлейфом. Первый выбор для торжественной свадебной церемонии в церкви. Запах бескомпромиссно смелый, поэтому не затеряется среди великолепия и торжеств. Открывается взрывом базилика, аниса и молекулярно дистиллированной мяты, поэтому мгновенно проясняет ум и помогает сосредоточиться. Затем появляются ноты успокаивающей китайской герани, окутанные облаком корицы, гвоздики и ландыша, который часто используют в свадебных букетах. Чувственный, теплый и соблазнительный аромат, подчеркивающий важность события.
- L'Eau Des Hespérides edt. Французский аромат, чистый, свежий, элегантный, с сочетанием нежных цветов, ярких цитрусовых и ароматных трав. Первый выбор для свадьбы на море или в общем у воды. Это энергичная композиция, обогащенная яркими пряными акцентами. С нотами горького апельсина, лимона, мяты, бессмертника и оттенками розмарина, кедра и скошенной травы, парфюм искрится зеленой свежестью.
- Love Tangle. Цветочно-фруктовая композиция, поднимающая настроение. Идеален для брака в сельской местности, где можно танцевать под звездами до утра. Аромат летний и теплый, достаточно выразительный и стойкий. Созданный из кассиса, пиона и иланг-иланга, с нотами сандалового дерева и мускуса, он напоминает деревенскую нирвану с жимолостью и шиповником среди живых изгородей, покрытых черной смородиной.
- Eau Parfumée Thé Vert. Культовый ароматный шедевр Bvlgari с натуральным экстрактом чая, популярный выбор для женихов. Это смелый парфюм, сочетающий в себе светлые и нежные лепестки нероли, игристый бергамот и зеленый чай. Он бодрит, освежает и создает шлейф свежевыстиранной белой рубашки. Гениальное сочетание итальянской парфюмерии и азиатских чайных традиций.