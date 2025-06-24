Чтобы этого не произошло, каждый мужчина должен знать 5 ключевых правил пользования духами. Они помогут оставаться свежим и стильным при любых обстоятельствах, пишет 24 Канал со ссылкой на Style Rave.

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Пусть ваш аромат говорит с вами в унисон. Соблюдение этих 5 правил поможет вам использовать свой парфюм так, чтобы он стал привлекательной визитной карточкой этого лета.

Меньше – значит больше. Летняя жара усиливает аромат, поэтому стоит ограничиться одним или двумя пшиками. Если сделаете больше, то рискуете перенасытить атмосферу вокруг себя.

Летняя жара усиливает аромат, поэтому стоит ограничиться одним или двумя пшиками. Если сделаете больше, то рискуете перенасытить атмосферу вокруг себя. Прежде чем покупать – тестируйте. Химический состав вашей кожи уникален. И то, что прекрасно пахнет на ком-то другом, может совсем не подойти конкретно вам. Поэтому, на что бы вы ни смотрели (Louis Vuitton Pacific Chill, Maison Margiela Replica Sailing Day, Le Labo Thé Matcha 26, Tom Ford Costa Azzurra, Byredo De Los Santos, Dior Sauvage Elixir или Chanel Bleu de Chanel – все они являются отличными вариантами для лета), – тестируйте все.

Каждый мужчина должен знать 5 ключевых правил пользования духами летом / Фото thanuthattaphong@vecteezy

Храните правильно. Тепло быстро убивает верхние ноты. Поэтому держите духи в прохладном и темном месте. При этом спортивная сумка или автомобиль – это не те варианты, которые следует рассматривать.

Тепло быстро убивает верхние ноты. Поэтому держите духи в прохладном и темном месте. При этом спортивная сумка или автомобиль – это не те варианты, которые следует рассматривать. Наносите в правильное время. Цитрусовые и морские ноты лучше всего пахнут днем. А дымные, древесные и амбровые ноты оставляйте для летних ночей.

Цитрусовые и морские ноты лучше всего пахнут днем. А дымные, древесные и амбровые ноты оставляйте для летних ночей. Комбинируйте разумно. Используйте средства для ухода без запаха, чтобы ваш аромат был в центре внимания и ничто его не перебивало.

Заметьте, поиск своего лучшего аромата для лета 2025 года – это не только о соблюдении правил, а скорее о создании собственной ароматной истории. Просто учтите, что когда температура поднимается, ваш аромат также должен подняться.