Миллениалы и зумеры сошлись в "битве носков": на чьей стороне правда

Есть такой тренд в социальных сетях, актуальный несколько недель – люди обсуждают, как следует носить носки. И заметно, что миллениалы и зумеры имеют очень разные на это взгляды.

И многие утверждают, что определённый способ ношения носков делает вас старше. Но правы ли они? 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Действительно ли носки делают вас старше

Итак, в ряде видео в соцсетях авторы показывают, как с помощью носков можно идентифицировать молодого человека – в основном речь о зумерах. Или не очень молодого и, возможно, даже немного старомодного – из миллениалов.

New York Times и Bloomberg писали об этой "битве носков", в которой бушевали много разных мнений среди людей разных поколений. И многие утверждают, что тип выбранных носков связан с их поколением и возрастом. То есть носки могут "выдать" возраст человека или из-за них его будут считать старше. О чем речь?

Якобы невидимые носки обожают миллениалы , а молодые и современные их ненавидят.

, а молодые и современные их ненавидят. При этом высокие носки очень понравились ученикам школ и студентам, то есть зумерам.

Теория утверждает, что:

Если вы носите носки-невидимки, то вас будут считать человеком за 30 или 40, который не следит за модой и не обладает современным стилем.

то вас будут считать человеком за 30 или 40, который не следит за модой и не обладает современным стилем. Тогда как ношение высоких носков в сочетании едва ли не с любой одеждой является признаком того, что вы моложе и современнее.

Теория теорией, но является ли оно все на самом деле так?

Многие утверждают, что определенный способ ношения носков делает вас старше, но так ли это? / Фото bublikhaus@freepik

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Короткий ответ – нет.

То есть, да, определенные предметы одежды или тенденции характерны для определенного поколения или десятилетия, и с течением времени некоторые из них могут казаться устаревшими. Соответственно, если вы все еще носите их, хотя они вышли из моды, другие люди могут ассоциировать вас с другой эпохой или определенным возрастом.

Только вот это не обязательно плохо. Просто это подчеркивает важность деталей, даже самых мелких – они действительно могут иметь большое значение для вашего внешнего вида. И поэтому о них следует заботиться, особенно если вы хотите выглядеть современно и модно.

Все, что нужно – это выбрать тип носков, который лучше всего подходит к вашему образу. И секрет здесь очень прост: пара носков сама по себе не делает вас старше, если ваш образ в целом красив и подходит вам.