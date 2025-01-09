Так есть ли реальные преимущества от ношения носков в постели, кроме согретых пальцев ног? Вот что говорят эксперты, пишет 24 Канал со ссылкой на yahoo!life.

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Преимущества ношения носков во время сна

Возможно, вы удивитесь, но сон в носках действительно имеет определенные преимущества. Он может помочь улучшить кровообращение, поддержать температуру тела и даже улучшить качество сна. Так утверждает доктор Нил Х. Патель, врач из США.

Когда вы засыпаете, температура тела снижается. А согревание ног с помощью носков может помочь телу благодаря расширению сосудов, говорит другой американский ученый доктор Алекс Димитриу. И это может помочь улучшить качество вашего сна. Димитриу однозначен в выводах: стоит попробовать.

снижается. А согревание ног с помощью носков может помочь телу благодаря расширению сосудов, говорит другой американский ученый доктор Алекс Димитриу. И это может помочь улучшить качество вашего сна. Димитриу однозначен в выводах: стоит попробовать. С другой стороны, некоторые считают ношение носков в постели абсолютно несексуальным. Но наука имеет другие данные: одно небольшое исследование в Университете Гронингена показало, что когда пары надевали носки во время интимной близости, 80% из них достигали оргазма, а среди безносочников – только 50%.

Это может быть связано с тем, что носки помогают улучшить кровообращение. А значит и приток крови к эрогенным зонам, что может быть неплохим побочным эффектом, который помогает достигать оргазма.

Сон в носках действительно имеет определенные преимущества, но и риски – тоже / Фото freepik

Есть ли какие-то риски от носков в постели

Эксперты рекомендуют людям с определенными заболеваниями (диабетом, врастанием ногтей, инфекциями стоп или лихорадкой) сначала проконсультироваться с врачом. Другие риски – это ограничение кровообращения, если носки слишком тесные, а также определенные проблемы с гигиеной, если у кого-то чрезмерное потоотделение ног, что может повлиять на кожу и ногти. Некоторые носки также могут вызывать раздражение кожи.

Поэтому лучшие носки для сна – это те, что пропускают воздух и имеют волокна, отводящие влагу (как мериносовая шерсть или кашемир). Носки для сна обычно толстые и свободные, а главное – удобные. Компрессионные носки для кровати не годятся без назначения врача, поскольку могут блокировать кровоток.

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