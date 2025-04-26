Не отразится на талии: какой алкоголь содержит меньше всего калорий

Лето на носу, а значит многие люди по всему миру задумываются над похудением, а значит – над своим рационом. И если вы таки хотите избавиться от лишнего, то следует убрать лишние калории, например, от любимых алкогольных напитков.

Полностью и полностью отказываться от любимых напитков не стоит. Ведь если подойти к этому вопросу с максимальной строгостью, то риск срыва максимальный, пишет 24 Канал со ссылкой на WineDeals. Вместо этого стоит отдать предпочтение алкоголю, который содержит меньше всего калорий.

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Какой алкоголь имеет меньше всего калорий

Понятное дело, что меньше всего калорий в чистом алкоголе. Если же вы любите коктейли, то с ними ситуация значительно сложнее, но об этом позже. Итак, рассчитываем на 50 граммов напитка:

Водка: 113 калорий;

Текила: 122 калории;

Джин: 130 калорий;

Скотч: 141 калория;

Ром: 171 калория.

Если говорить о чистом алкоголе, то меньше всего калорий, как мы видим, в водке. В то же время следует помнить, что алкоголь – не единственный фактор, который влияет на то, что мы можем набрать лишнее. Важно то, с чем именно мы смешиваем этот алкоголь. И мы расскажем, как уменьшить количество калорий в коктейлях, которые вы приготовите дома.

Водка содержит меньше всего калорий / Фото senivpetro

Как уменьшить калорийность коктейлей

Замороженные или сезонные фрукты

Вместо сахара и сиропа, которые подслащивают коктейли, используйте фрукты. Идеальные, конечно же, свежие сезонные. Например, идеально к коктейлю подходят лимоны, персики, апельсины. Они содержат относительно мало углеводов и являются низкокалорийными.

Газированная вода

Ее рекомендуют использовать вместо тоников, которые содержат добавленный сахар. Обычная газировка дополнит коктейль, подарит ему легкость и пузырчатость, которую мы любим в коктейлях.

Меньшие порции

Еще один полезный совет – просто уменьшите порции коктейлей. Или же вместо 2 – 3 коктейлей за вечер выпивайте 1 – 2. Также позаботьтесь о полезных компаньонах к вашим любимым напиткам. Например, миндаль или оливки. Но на них не налегайте, потому что их сложно назвать низкокалорийными.

Коктейли содержат значительно больше калорий / Фото freepik

А теперь назовем коктейли, которые содержат больше всего калорий. Обратите внимание, есть ли среди них ваш любимый.

Наиболее калорийные коктейли

Long Island Ice Tea – 780 калорий. Что делает его таким калорийным? Пять видов алкоголя (водка, текила, ром, джин, трипл-сек), подслащенный премикс и кола.

– 780 калорий. Что делает его таким калорийным? Пять видов алкоголя (водка, текила, ром, джин, трипл-сек), подслащенный премикс и кола. Маргарита – 740 калорий. Что делает ее калорийной? Текила, трипл-сек, подслащенный премикс.

– 740 калорий. Что делает ее калорийной? Текила, трипл-сек, подслащенный премикс. Пина-колада – 644 калории. Что делает ее калорийной? Ром, кокосовое молоко, подслащенный премикс.

– 644 калории. Что делает ее калорийной? Ром, кокосовое молоко, подслащенный премикс. Май Тай – 350 калорий. Что делает его калорийным? Два вида рома (светлый и темный), миндальный крем, трипл-сек, ананасовый сок, подслащенный премикс.

– 350 калорий. Что делает его калорийным? Два вида рома (светлый и темный), миндальный крем, трипл-сек, ананасовый сок, подслащенный премикс. Шампанский коктейль – 250 калорий. Что делает его калорийным? Шампанское, коньяк, сахар.

– 250 калорий. Что делает его калорийным? Шампанское, коньяк, сахар. Fog Cutter – 225 калорий. Четыре вида алкоголя (ром, джин, бренди, херес), апельсиновый сок, сироп оргии.

– 225 калорий. Четыре вида алкоголя (ром, джин, бренди, херес), апельсиновый сок, сироп оргии. Джин/Водка с тоником – 200 калорий. Что делает его калорийным? Джин или водка, тоник с добавленным сахаром.

– 200 калорий. Что делает его калорийным? Джин или водка, тоник с добавленным сахаром. Мохито – 160 калорий. Что делает его калорийным? Ром, сахар, содовая, вода с сахаром.

– 160 калорий. Что делает его калорийным? Ром, сахар, содовая, вода с сахаром. Космополитен – 150 калорий. Что делает его калорийным? Водка, трипл-сек, клюквенный сок, лаймовый сироп.

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Теперь вы знаете, какой алкоголь наименее калорийный. Какой бы напиток вы не выбрали, потребляйте ответственно.

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