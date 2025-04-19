Это drink_easy, и он предложил другие сочетания для трех популярных виски, которые, по его словам, не просто не хуже, а значительно лучше. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Тиктокер раскрыл правильные миксы с виски – и вы больше не вернетесь к коле

Вкус, аромат и характер виски раскрывается совершенно по-новому, если миксовать его правильно. Причем касается это даже разных производителей этого напитка.

Вот, скажем, Jameson просит не добавлять к себе скучную колу, а вместо нее взять пачку яблочного сока. Ирландское виски и яблоки имеют естественную гармонию – легкая кислинка, фруктовая свежесть и мягкое послевкусие идеально подходят друг к другу.

просит не добавлять к себе скучную колу, а вместо нее взять пачку сока. Ирландское виски и яблоки имеют естественную гармонию – легкая кислинка, фруктовая свежесть и мягкое послевкусие идеально подходят друг к другу. А вот Hankey Bannister хочет газировки, только вот тоже не колы. Здесь эксперт советует брать имбирную газировку или имбирный эль. Имбирь добавляет пикантности, но не перебивает вкус виски, а мягко подчеркивает его глубину.

хочет газировки, только вот тоже не колы. Здесь эксперт советует брать газировку или имбирный эль. Имбирь добавляет пикантности, но не перебивает вкус виски, а мягко подчеркивает его глубину. И, наконец, Black Label. Лучшее, что вы можете с ним сделать – это смешать с сильно газированной водой. Вам это сочетание кажется слишком простым? Но это классика. Вспомните Scotch'n'Soda или японский Хайбол. Газировка не убивает вкус виски, а наоборот – делает его легче, свежее и мягче.

Эти 3 сочетания с виски заставят вас пересмотреть свои вкусы: смотрите видео drink_easy

Как видите, все эти сочетания – не эксперименты, а настоящие топовые миксы для ценителей. Поэтому если вы до сих пор комбинировали виски только с колой, немедленно попробуйте эти альтернативы – и ваше любимое виски заиграет новыми красками.