Настоящий финансовый магнит: эти ароматы притягивают деньги

Духи – это не только о возможности подчеркнуть свой образ. Это также о возможности притянуть к себе финансы. И в это верили люди на протяжении не одного столетия.

Существует целый ряд ароматов, которые не просто так можно увидеть в безумно популярных парфюмах. Они способны притягивать к себе успех и финансы. И о таких "денежных магнитах" во флаконе расскажет 24 Канал.

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Какие запахи притягивают деньги

Пачули

Эксперты считают, что пачули – аромат, который можно считать самым сильным "денежным магнитом". Издавна эта восточная нота ассоциируется у людей с роскошью, а также финансовым благополучием. Добавляют ее к мужским парфюмам, чтобы придать им статусности.

Кедр

Этот аромат ассоциируется с силой, выдержкой и стабильностью. Все это важно, если мы стремимся к росту в финансовом плане. Также заметим, что этот аромат может помочь вам принимать правильные и взвешенные решения, результатами которых может быть обогащение.

Корица

Да-да, корица в кофе каждый четверг – не просто мем. Издавна эта специя ассоциируется у людей с привлечением энергии денег. Ее аромат дарит уверенность, а также способствует тому, что в финансовом плане у вас все будет на высоте.

Сандал

С помощью этого аромата можно достичь гармонии, а также внутреннего баланса. Согласно восточным традициям, сандал – дерево изобилия. Поэтому, его аромат способен усилить энергетику денег.

Цитрусовые

Особое внимание следует обратить на бергамот и апельсин. Приметы свидетельствуют о том, что эти ароматы способствуют открытию нового источника доходов. Главное – не обливаться с ног до головы.

Ваниль

А вот этот аромат у нас может ассоциироваться с комфортом и уютом. И благодаря этому он работает как финансовый магнит. Его добавляют в парфюм, чтобы вызвать доверие, а также гармонию. И мужчины, которые пахнут ванилью, имеют более высокие шансы достичь желаемого.

Шафран

Шафран у нас символизируется с роскошью и богатством. Оно и не удивительно, ведь это одна из самых дорогих специй в мире. Его добавляют к парфюмам, чтобы создать изысканные ароматы, способные привлечь в бизнес удачу.

Эти ароматы подарят вам уверенность в себе / Фото Drobot Dean

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Как привлечь деньги с помощью ароматов

Прежде всего нужно наносить духи на пульсовые точки. Речь идет о запястье, шею, а также участок за ушами. Это позволит усилить результативность ароматов.

Речь идет о запястье, шею, а также участок за ушами. Это позволит усилить результативность ароматов. В то же время важно выбирать духи, которые нравятся именно вам. Это поможет усилить их эффективность.

Это поможет усилить их эффективность. Наносите ароматы тогда, когда это крайне необходимо. Например, перед деловыми встречами, принятием важных финансовых решений или переговорами с бизнес-партнерами.

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Какой бы парфюм вы не выбрали, пусть он подчеркивает ваш образ и помогает притягивать финансы. Помните, что хороший аромат придает вам уверенности и помогает открывать двери!