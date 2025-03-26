В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, которые хотели бы вы, но не могли решиться. На этот раз мы пообщались с тьютором и учителем, который рассказал о своем стиле, как он собирается на работу и отношение учеников к его крутым лукам. Знакомьтесь, это – Влад Платонов. Ему 23 года, и он уже шестой год в области образования.

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Работает Влад тьютором – человеком, который отвечает за мягкие навыки, коммуникацию между детьми, обсуждения, проработки конфликтных ситуаций, организует экскурсии, наполняет школьную жизнь и занимается созданием атмосферы в классе. А еще по совместительству он – учитель спорта, а если быть точнее – баскетбола. И нам Влад рассказал немало интересного о том, как он одевается, как к этому относятся коллеги и что он стремится передать своей одеждой, когда идет в школу.

Обратим внимание! Влад Платонов активно ведет свои страницы в социальных сетях. Подписчики в восторге от него. Более того, некоторые бы с удовольствием вернулись в школу, если бы там преподавал Влад. И мы, как говорится, понимаем и не осуждаем.

Мы распространяем украинскую культуру

Мне сразу бросилось в глаза то, что вы большое внимание уделяете своему образу, в котором появляетесь в школе. А как именно вы выбираете одежду для работы? Есть ли у вас определенные стилевые принципы?

Вот об одежде, то это, наверное, моя такая утренняя рутина, я очень люблю одеваться. На самом деле у меня достаточно такой базовый капсульный гардероб всегда был. Я покупаю вещи и часто их комбинирую. Мне очень нравится утром это делать. Особенно, когда тепленько, хорошая погода, комбинировать что-то, сочетать. А украшения я начал добавлять недавно, потому что понял, что мелкие детали могут улучшить твой образ, настроение, чувства и так далее.

Я очень люблю вещи со смыслами, вот, например, какие-то классные коллабы, в которые вкладывают какой-то этнический украинский подтекст. Например, какие-то там пины с рисунками украинских художников или футболки со строчками стихов Тараса Шевченко и других украинских писателей.

Я люблю такие вещи, которые говорят сами за себя. И когда ты сочетаешь такие прикольные вещи на себе, весь твой образ приобретает новые смыслы. И мне это очень нравится.

Влад показывает подписчикам, как собирается на работу: смотрите видео

Есть ли у меня определенные стилевые принципы? Наверное, нет, потому что я просто одеваюсь, как чувствую, люблю сочетать что-то широкое, что сейчас актуально, и с какой-то такой идентичностью себя сочетаю. На работу я хожу по-разному, необязательно в каких-то ярких образах. Просто бывают дни, когда хочется привлекать к себе внимание, тогда я даю больше украшений и чего-то очень уникального, интересного. А бывают дни, когда – достаточно базово, но все равно стильно, чтобы я чувствовал себя комфортно, уверенно в этой одежде и наслаждался этим днем.

Логичный вопрос, который вытекает из предыдущего. Как на ваш стиль реагируют ученики, а также коллеги? Потому что если смотреть в комментарии к вашим сообщениям в соцсетях, то к вам на уроки хотели бы идти и большие, и маленькие.

Я считаю себя максимально нестереотипным. И я считаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Я в своем образе могу выглядеть абсолютно как угодно, и это выбор людей уже, как они отреагируют, как воспринимают. И на самом деле мнение людей, которые не являются ко мне близкими, я не учитываю, мне не очень оно важно. Я могу там делать маникюр, и я делал его, и не всегда он был прозрачный и базовый: он мог быть глянцевый и яркий, с яркими цветами, на какие-то тематические мероприятия в школе. Я мог даже красить лицо, делать макияж.

О том, как реагируют на мой образ коллеги и дети, то коллеги у нас в школе достаточно такие продвинутые, современные и они часто оценивают, как-то поддерживают, помогут, скажут какие-то приятные слова и многие в школе любят одеваться максимально ярко.

И у нас нет никаких дресс-кодов, поэтому каждый одевается, как чувствует. И мы распространяем украинскую культуру: многие носят герданы, силянки, определенные вещи со смыслами, которые я описывал ранее. Поэтому максимально поддержка у нас в школе бурлит.

Влад умело сочетает одежду с аксессуарами / Фото Владислава Платонова

У нас был мальчик, который любил свои шорты и кроксы

Вернемся к ученикам. Есть ли среди них те, кто подражает вашему стилю, вдохновляется вами? Просят каких-то советов или делятся своими луками?

Что касается детей, я думаю, они привыкли к этому, они часто тоже могут сделать комплимент, как-то оценить, подсказать, сами достаточно стильно одеваются, потому что школа частная. Родители тоже достаточно современные у этих детей, и дети, даже в начальной школе, уже имеют какой-то определенный свой стиль, любимые вещи и одеваются, как им нравится.

Из классных кейсов могу рассказать, что у нас был мальчик, который очень любил свои шорты и кроксы, поэтому он ходил всегда в шортах и кроксах. Верх он менял, а шорты и кроксы – это оставалось всегда его базой. Даже зимой он просто утеплял свои кроксы, и продолжал ходить в шортах и в кроксах на улице, и в длинном таком пальто, чтобы не было холодно. Но и его родителям это было окей, и они просили нас не делать ему замечаний. Да и мы не собирались, потому что он чувствовал себя максимально классно в этом образе. Это был первоклассник, и вот так он выбрал выглядеть.

А также у нас есть много тематических дней, например, Дни пижамы, мы делали День обиженных вещей в школе. Это очень прикольная инициатива, когда ты одеваешь вещи, которые ты когда-то купил и, возможно, ни разу не надел, а возможно надевал очень редко, потому что раньше они тебе нравились, а сейчас – нет. И это такой протест против потребительства в том, что мы покупаем больше одежды, чем нам нужно. И это еще имело такую экологическую цель: привлечь внимание к тому, что нам надо покупать только то, что нам нужно, – вот и мы делали такой День обиженных вещей.

У нас есть тематические дни, когда мы одеваемся любимыми героями фильмов, мультфильмов, книг, любимыми такими персонажами. Поэтому я часто прихожу в разных образах: пирата, героев аниме. И дети тоже поддерживают эту движуху. И это выглядит максимально ярко, когда мы все стоим в очереди в столовую, там можешь встретить Халка, Железного человека и кучу-кучу разных классных персонажей еще.

Владислав показал, что такое быть тьютором: смотрите видео

К слову! Если мы заговорили о Халке, то вам однозначно понравится разговор с тренером. Он рассказал нам, как же можно получить заветные кубики пресса.

К слову, а какая роль стиля в вашей жизни вне работы? Одежда для вас – о возможности самовыражаться или о возможности чувствовать себя комфортно и уютно?

Относительно того, одежда для меня – это способ самовыражаться или чувствовать себя комфортно и уютно, для меня это такие не взаимоисключающие понятия, потому что я часто могу чувствовать себя и самовыражаться через одежду, а также чувствовать от этого себя комфортно и уютно в этом всем. Конечно, иногда какой-то модный наряд – это не всегда о комфорте, потому что, например, когда ты надеваешь украшения, то в них гораздо труднее быть подвижным.

Но когда я не планирую быть подвижным, я знаю, что могу одеть вот это, и мне хочется быть в таком вайбе классическом, сдержанном. Вот, иногда одеваюсь как-то более удобно, комфортно, когда хочу либо привлекать меньше внимания, не хочу собирать взгляды людей, хочу побыть немного в себе, либо я понимаю, что у меня будут какие-то параллельно активности, где я должен быть максимально гибким и подвижным.

Поэтому по-разному, но для меня одежда – это скорее о таком разрушении стереотипов, потому что я люблю показывать людям, что на самом деле все ограничения в нашей голове. То, какие украшения кому подходят, есть женские украшения, мужские какие-то, что это все можно сочетать на самом деле, независимо от гендера, пола и взглядов. Что мы сами часто строим стены и ограничения в своей голове. А можно принимать, наслаждаться многообразием этого мира. Потому что именно в нем заключается красота.

Станьте себе лучшим другом

И напоследок: что бы вы посоветовали тем, кто хочет выделяться с помощью одежды, но очень стесняется?

Я тоже был такой, бывали такие моменты, когда я пробовал что-то новое в школе, и я ходил и думал, что все сейчас, все, кто смеются вокруг, они смеются с меня; все, кто смотрят вокруг, они смотрят на меня. Но вот с переездом в Киев я понял, что, даже прогуливаясь на Крещатике, в этом многообразии есть – не знаю – кайф, наслаждение.

Поэтому стоит просто пробовать, выглядеть, как вы хотите, просто сами себя за это не корите. Потому что люди часто, когда что-то одевают, они все слова, которые могут им сказать, проговаривают себе в голове и от того чувствуют себя неуверенным.

Влад вдохновляет других одеваться стильно и быть смелыми: смотрите видео

А если поддержать себя, стать себе лучшим другом? Будьте себе лучшим другом, наверное, мой такой совет. Если вы чувствуете, что хотите в этом выйти, вот, как лучший друг, себе в голове себя и поддержите.

Не гнобите себя за это, не говорите: "Ой, это может привлечь внимание, а это как-то не так", а как лучший друг, скажите себе: "Да, ты классно выглядишь, ты молодец, у тебя есть свое чувство стиля, пробуй, будь ярким или будь неярким, если ты хочешь этого сегодня, будь таким, каким ты хочешь, и всегда себя поддерживай, как лучший друг". Вот такой, наверное, совет.

Оставайтесь с нами. В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" вас ожидает еще немало интересных собеседников, которые проведут вас за кулисы своей профессии!