Noodle Boys переосмысливают маскулинность: кто такие эти известные мужчины

В Голливуде, где мускулистая мужественность давно стала нормой, появляется новое поколение актеров, которое переосмысливает маскулинность. Их называют Noodle Boys.

Это молодые люди со стройными фигурами и часто андрогинными чертами, и они воплощают особую версию мужественности. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Noodle Boys и новое определение мужественности

Тимоти Шаламе является самым ярким воплощением этого, но также есть Финн Вольфгард, Марк Эйдельштейн, Феликс Лефевр – и это только во Франции. Эти актеры не стремятся навязать агрессивную маскулинность, а скорее образ мягкости, хрупкости и уязвимости, оставаясь при этом увлекательными и современными.

Noodle Boys олицетворяют новое поколение актеров, которые далеки от рельефных героев боевиков или доминантных фигур 1980-х. Они показывают особую красоту, характеризующуюся стройными силуэтами и изящными чертами лица.

лица. Их привлекательность, ближе к поэзии, чем к грубой силе. И иллюстрирует глубокие изменения в восприятии мужественности, где самоанализ и чувствительность преобладают над физическим богатством.

Тимоти Шаламе проложил путь к этой эстетике в "Назови меня своим именем". Пол Мескаль и Джейкоб Элорди вносят свой вклад, что знаменует четкий разрыв с навязанными стандартами, предоставляя предпочтение выражению эмоций, а не доминированию.

Noodle Boys – это молодые люди, которые воплощают новую, особую версию мужественности / Фото АР

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне давно олицетворяют мужественность, построенную на мышцах. И вот Noodle Boys предлагают альтернативу, которая привлекает поколение, жаждущее новых ценностей. Мужественность на экране больше не измеряется размером бицепсов, а способностью передать обезоруживающую мягкость.

Эта эволюция выходит за пределы съемочной площадки. Она отражает культурное движение , которое бросает вызов токсичной маскулинности. И расшатывает сами основы того, что значит быть мужчиной.

, которое бросает вызов токсичной маскулинности. И расшатывает сами основы того, что значит быть мужчиной. Noodle Boys стали иконами моды, появляясь в рекламных кампаниях Saint Laurent, Chanel или Gucci. Их сила происходит не от их тел, а от личностей. И именно это привлекает молодое поколение, которое ищет более честную и уязвимую версию маскулинности.

, феномен Noodle Boys – не совсем новое явление. В 90-х Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп в свои 20 лет уже воплощали подобную эстетику. Но эта новая волна выходитмоды или кино.

Эти актеры заняли место в коллективном воображении, и предлагают нам маскулинность, которая не требует доказательств – мягкую, текучую, которая не является ни карикатурой на мужественность, ни регрессией к феминным кодам. И именно эти молодые люди воплощают версию современного мужчины – одновременно хрупкого и несокрушимого.