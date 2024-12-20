Noodle Boys переосмислюють маскулінність: хто такі ці відомі чоловіки

У Голлівуді, де мускулиста мужність давно стала нормою, з'являється нове покоління акторів, яке переосмислює маскулінність. Їх називають Noodle Boys.

Це молоді люди зі стрункими фігурами та часто андрогінними рисами, та вони втілюють особливу версію мужності. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

Дивіться також Вуса з цапиною борідкою стануть трендом 2025 року, а все через Тімоті Шаламе

Noodle Boys і нове визначення мужності

Тімоті Шаламе є найяскравішим втіленням цього, але також є Фінн Вольфгард, Марк Ейдельштейн, Фелікс Лефевр – і це тільки у Франції. Ці актори не прагнуть нав'язати агресивну маскулінність, а радше образ м'якості, крихкості та вразливості, залишаючись при цьому захопливими та сучасними.

Noodle Boys уособлюють нове покоління акторів, які далекі від рельєфних героїв бойовиків чи домінантних фігур 1980-х. Вони показують особливу красу, що характеризується стрункими силуетами та витонченими рисами обличчя.

обличчя. Їхня привабливість, ближча до поезії, ніж до грубої сили. Та ілюструє глибокі зміни у сприйнятті мужності, де самоаналіз і чутливість переважають над фізичним багатством.

Тімоті Шаламе проклав шлях до цієї естетики у "Назви мене своїм ім'ям". Пол Мескаль та Джейкоб Елорді роблять свій внесок, що знаменує чіткий розрив із нав'язаними стандартами, надаючи перевагу вираженню емоцій, а не домінуванню.

Noodle Boys – це молоді люди, які втілюють нову, особливу версію мужності / Фото АР

Арнольд Шварценеґґер і Сильвестр Сталлоне давно уособлюють мужність, побудовану на м'язах. І от Noodle Boys пропонують альтернативу, яка приваблює покоління, спрагле до нових цінностей. Мужність на екрані більше не вимірюється розміром біцепсів, а здатністю передати обеззброюючу м'якість.

Ця еволюція виходить за межі знімального майданчика. Вона відбиває культурний рух , який кидає виклик токсичній маскулінності. І розхитує самі основи того, що означає бути чоловіком.

, який кидає виклик токсичній маскулінності. І розхитує самі основи того, що означає бути чоловіком. Noodle Boys стали іконами моди, з'являючись у рекламних кампаніях Saint Laurent, Chanel чи Gucci. Їхня сила походить не від їхніх тіл, а від особистостей. І саме це приваблює молоде покоління, яке шукає більш чесну і вразливу версію маскулінності.

, феномен Noodle Boys – не зовсім нове явище. У 90-х Леонардо Ді Капріо та Джонні Депп у свої 20 років вже втілювали подібну естетику. Але ця нова хвиля виходитьмоди чи кіно.

Ці актори посіли місце у колективній уяві, та пропонують нам маскулінність, яка не потребує доказів – м'якшу, плинну, яка не є ані карикатурою на мужність, ані регресією до фемінних кодів. І саме ці молоді люди втілюють версію сучасного чоловіка – одночасно крихкого і незламного.