Секреты климат-контроля вашего авто: что означают значки и как настроить комфорт в салоне

Современные системы климат-контроля в автомобилях позволяют создать идеальный микроклимат в салоне. Но, к сожалению, многочисленные значки на панели могут запутать даже опытных водителей.

Поэтому понимать символы системы кондиционирования и обогрева важно, чтобы настроить свой комфорт, причем быстро и эффективно. Об основных обозначениях и их практическом применении расскажем на 24 Канале благодаря family handyman.

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Расшифровка символов климат-контроля: как им пользоваться для идеальной поездки?

Рециркуляция воздуха. Символ – стрелка в замкнутом контуре внутри авто. Этот режим забирает воздух из салона, а не с улицы, что полезно в жару или холод, когда воздух снаружи слишком горячий или загрязненный. Включение рециркуляции, особенно с кондиционером, охлаждает салон быстрее, да еще и с экономией энергии. Однако есть и минус – длительное использование может привести к запотеванию окон, поэтому периодически переключайте на внешний забор воздуха.

Символ – стрелка в замкнутом контуре внутри авто. Этот режим забирает воздух из салона, а не с улицы, что полезно в жару или холод, когда воздух снаружи слишком горячий или загрязненный. Включение рециркуляции, особенно с кондиционером, охлаждает салон быстрее, да еще и с экономией энергии. Однако есть и минус – длительное использование может привести к запотеванию окон, поэтому периодически переключайте на внешний забор воздуха. Размораживание и удаление запотевания. Символ – лобовое стекло со стрелками или волнистыми линиями. Этот режим направляет поток воздуха на лобовое или боковые окна, чтобы устранить запотевание или лед. Часто он автоматически включает кондиционер, ведь сухой воздух эффективнее борется с влагой. Для максимального эффекта в холодную погоду комбинируйте с обогревом. Бывает еще символ с задним стеклом – он отвечает за обогрев заднего окна, что особенно полезно зимой.

Как настроить климат-контроль в машине и понимать отметки, с ним связанные / Фото freepik

Режимы потока воздуха. Символы – стрелки к голове, ног, или комбинация. Они позволяют выбрать, куда направить воздух – к лицу, к ногам, или одновременно в несколько зон. Например, в жару лучше направлять поток к верхней части тела, а в холод – к нижней. Некоторые системы предлагают комбинированный режим для равномерного распределения. В общем, экспериментируйте, чтобы найти оптимальный баланс комфорта именно для себя.

Символы – стрелки к голове, ног, или комбинация. Они позволяют выбрать, куда направить воздух – к лицу, к ногам, или одновременно в несколько зон. Например, в жару лучше направлять поток к верхней части тела, а в холод – к нижней. Некоторые системы предлагают комбинированный режим для равномерного распределения. В общем, экспериментируйте, чтобы найти оптимальный баланс комфорта именно для себя. Температура и скорость вентилятора. Символы – с обозначениями температуры в градусах и вентилятора с лопастями. Они регулируют интенсивность охлаждения или обогрева. В жару устанавливайте температуру на 20 – 22 градуса, зимой лучше на 24 – 26. Заметьте, что слишком высокая скорость вентилятора может создавать шум, поэтому выбирайте средний уровень для комфорта.

Также периодически проверяйте фильтр салона, ведь его загрязнение снижает эффективность всей системы.