Раньше, чем мы думали: во сколько лет мы на самом деле начинаем стареть

Старение кажется постепенным процессом, но исследование показало, что наши тела могут переживать 2 внезапных приступа старости. По меньшей мере, так пишут в журнале Stanford Medicine.

Другими словами, исследователи доказали, что наше тело не стареет линейно. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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В 40 и 60 лет: как тяжелые биологические удары меняют наше тело

Итак, мы испытываем два больших биологических потрясения, примерно в 44 года и в начале 60-х. Однажды утром вы можете проснуться и осознать, что довольно сильно постарели – и это не образно говоря.

40 лет – первый тяжелый удар. Стэнфордские исследователи проанализировали более 135 000 молекул и микробов у добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет и обнаружили, что наша биология подвергается внезапной мутации примерно в 44 года. Что именно меняется?

Метаболизм алкоголя и кофеина замедляется. То есть бокал вина за ужином и утренний эспрессо выбивают вас из колеи быстрее, чем раньше.

алкоголя и кофеина замедляется. То есть бокал вина за ужином и утренний эспрессо выбивают вас из колеи быстрее, чем раньше. Жиры начинают бунтовать, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

начинают бунтовать, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кожа и мышцы теряют эластичность и тонус.

60 лет – второй пик. Исследователи определили, что в это время внезапно ухудшается целый ряд биологических параметров. Радикально меняются 2 вещи:

Углеводный обмен становится капризным, что приводит к более быстрому набору веса.

обмен становится капризным, что приводит к более быстрому набору веса. Функция почек начинает ослабевать, а иммунитет теряет эффективность, то есть мы становимся более уязвимыми к болезням.

Мы испытываем два больших биологических потрясений – примерно в 44 года и в 60 / Фото javi_indy@freepik

Почему эти изменения происходят именно в эти периоды нашей жизни?

Исследователи говорят, что в 40 изменения могут быть связаны с образом жизни – увеличением потребления алкоголя, накоплением усталости, стрессами на работе и в семье и так далее, а также с гормональными изменениями.

– увеличением потребления алкоголя, накоплением усталости, стрессами на работе и в семье и так далее, а также с гормональными изменениями. В 60 же лет начинают появляться возрастные заболевания – сердечно-сосудистые, нейродегенеративные и тому подобные.

Хорошая новость в том, что принимать эти изменения, ничего не делая, совсем не обязательно. Буквально несколько корректировок в образе жизни могут ограничить вред.

То есть в 40 сократите потребление алкоголя, регулярно занимайтесь спортом и научитесь лучше справляться со стрессом.

сократите потребление алкоголя, регулярно занимайтесь спортом и научитесь лучше справляться со стрессом. А в 60 ешьте более сбалансированную пищу, продолжайте заниматься физическими упражнениями и внимательно следите за здоровьем сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Итак – да, старение неизбежно, но ведь можно и не стареть плохо. Лучше всего предусмотреть эти изменения до того, как они постучатся в ваши двери, и бросить вызов своим биологическим часам.

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