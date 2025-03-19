Понятно, знать свой хронологический возраст легче, чем биологический, ведь он может не совпадать с количеством свечей, которые вы ставите на торт в день рождения. Что с этим всем делать, пишет 24 Канал благодаря GQ.

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В чем разница между биологическим и хронологическим возрастом

Старение неизбежно, но есть люди, которые стареют быстрее, и люди, которые остаются молодыми физически и умственно дольше. То есть именно у них биологический возраст может быть меньше хронологического. И дело не только в генетике или удаче, но и в образе жизни, привычках и заботе о себе. При этом вы не можете остановить процесс старения, но вы можете замедлить его.

Но сначала нужно понять, что биологический и хронологический возраст – это разные понятия, и два человека с одинаковым хронологическим возрастом могут иметь разный биологический возраст. Поэтому вы и видите людей в 30, 40, 50 и более лет, которые выглядят и чувствуют себя старше, тогда как над другими время, кажется, не властно.

Итак, хронологический возраст – это количество лет, прожитых человеком с момента рождения. Биологический возраст больше связан с процессом старения, с изменениями состояния организма на клеточном уровне, и является понятием более индивидуальным.

Вы не можете остановить процесс старения, но вы можете замедлить его / Фото freepik

Как можно задержать свой биологический возраст

Есть много вещей, которые могут повлиять на наш биологический возраст. Некоторые из этих вещей вы не можете контролировать, но другие вы можете изменить, чтобы стареть медленнее. Есть 3 ключевых фактора, которые ускоряют старение, и противостояние этим факторам может помочь вам задержать биологический возраст.

Управляйте стрессом. Стресс, кроме других проблем, также ускоряет старение, даже вызывает преждевременное появление седины и морщин. Он также может повлиять на ваш вес, ухудшить качество сна, негативно повлиять на ваши отношения и тому подобное. Поэтому важно иметь стратегии управления стрессом – с помощью медитации, дыхания, установления границ или занятий для очистки ума.

Стресс, кроме других проблем, также ускоряет старение, даже вызывает преждевременное появление седины и морщин. Он также может повлиять на ваш вес, ухудшить качество сна, негативно повлиять на ваши отношения и тому подобное. Поэтому важно иметь стратегии управления стрессом – с помощью медитации, дыхания, установления границ или занятий для очистки ума. Не злоупотребляйте табаком и алкоголем. Это две привычки, которые могут быть вредными для вашего здоровья и могут забрать у вас годы жизни. Вино – похоже, единственный алкоголь, который не влияет на старение, при неумеренном его потреблении. Курение же укорачивает конечные фрагменты хромосом (теломеры) в белых кровяных клетках иммунной системы. А их длина является показателем того, как быстро мы стареем и насколько хорошо наши клетки способны восстанавливаться и регенерироваться.

Это две привычки, которые могут быть вредными для вашего здоровья и могут забрать у вас годы жизни. Вино – похоже, единственный алкоголь, который не влияет на старение, при неумеренном его потреблении. Курение же укорачивает конечные фрагменты хромосом (теломеры) в белых кровяных клетках иммунной системы. А их длина является показателем того, как быстро мы стареем и насколько хорошо наши клетки способны восстанавливаться и регенерироваться. Избегайте сидячего образа жизни и неправильного питания. Ваше тело и разум питаются тем, что вы едите, поэтому диета также играет важную роль в процессе старения. Наука рекомендует придерживаться диеты с низким содержанием сахара, с небольшим количеством животного белка и желательно без обработанных продуктов. Также физические упражнения, преимущественно силовые, признаны одним из важнейших факторов долголетия.