Вы можете неправильно использовать кондиционер в машине: вот ошибки, которых следует избегать

Кондиционер делает ваши поездки более комфортными. Но включение его в определенных ситуациях может повредить вашему авто или банально снизить эффективность системы кондиционирования.

Когда именно лучше не включать кондиционер, чтобы избежать лишних ремонтов, и почему это важно? Ключевые советы по этому поводу приведет 24 Канал по материалам Eastern Shore Toyota и German Formula.

Смотрите также Автоэксперты рассказали, когда они никогда не моют автомобили

6 ситуаций, когда включение кондиционера может навредить вашему автомобилю

Кондиционер в автомобиле не стоит включать в определенных ситуациях, чтобы избежать поломок, дискомфорта или опасности. Вот основные случаи:

Низкая температура, ниже нуля. Система кондиционирования может замерзнуть, потому что компрессор не предназначен для работы в мороз. А если в системе есть влага, это может привести к повреждениям. Конечно, некоторые современные авто позволяют включать кондиционер с обогревом, но тут уже смотрите, есть ли ваша модель среди них.

Система кондиционирования может замерзнуть, потому что компрессор не предназначен для работы в мороз. А если в системе есть влага, это может привести к повреждениям. Конечно, некоторые современные авто позволяют включать кондиционер с обогревом, но тут уже смотрите, есть ли ваша модель среди них. Сразу после запуска двигателя, в частности в жару. Иначе вы создадите дополнительную нагрузку на двигатель, что особенно опасно для старых автомобилей. Подождите хоть минутку, а за то время проветрите машину.

в частности в жару. Иначе вы создадите дополнительную нагрузку на двигатель, что особенно опасно для старых автомобилей. Подождите хоть минутку, а за то время проветрите машину. Когда двигатель перегрет. Если температура двигателя слишком высокая (вы должны увидеть на панели приборов индикатор перегрева), а вы через кондиционер добавите еще нагрузку на систему охлаждения, то можете вызвать серьезные поломки.

Есть обстоятельства, когда не стоит включать кондиционер в авто / Фото freepik

Когда загрязнена система кондиционирования. То есть если фильтры или испаритель загрязнены, в лучшем случае с включением кондиционера вы получите неприятный запах, в худшем – бактерии и плесень в салоне. Поэтому надо чистить систему регулярно.

То есть если фильтры или испаритель загрязнены, в лучшем случае с включением кондиционера вы получите неприятный запах, в худшем – бактерии и плесень в салоне. Поэтому надо чистить систему регулярно. Во время езды на высоких оборотах. Например, во время обгона или движения вверх на крутом подъеме. В таких ситуациях кондиционер может снижать мощность двигателя, что затрудняет маневры.

Например, во время обгона или движения вверх на крутом подъеме. В таких ситуациях кондиционер может снижать мощность двигателя, что затрудняет маневры. Если есть утечка фреона или поломка системы. Если вы слышите странные звуки, например щелчок или гудение, или видите, что кондиционер не охлаждает – нужна диагностика в сервисе.

Итак, не включайте кондиционер в авто при низких температурах, перегреве двигателя, загрязненной системе, сразу после запуска, во время интенсивной езды или если есть признаки неисправностей. Это сбережет вашу машину и обеспечит комфорт.