Прежде всего говорится о вейпах. Маркус Линдбальд, директор интернет-магазина по продаже вейпов Haypp, рассказал об опасности оставления их в жаркие дни. Что же с ними не так, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Не оставляйте вейпы в машине

Для работы всех вейпов нужна батарея, и эти батареи очень чувствительны к любым экстремальным перепадам температур, особенно к жаре. Если вы оставляете вейп в машине, и она находится на солнце в течение длительного периода времени, то батарея рискует набухнуть, потечь, а в некоторых случаях это может привести к взрыву аккумулятора,

– заметил он.

Также, по словам Линдбальда, из-за высокой температуры может произойти утечка жидкости из вейпа. Это не только становится причиной дискомфорта, от которого будет непросто избавиться. Кроме того, можно получить раздражение кожи.

Как отметил он, если вейп уже протек в салоне авто, то его нельзя использовать, а следует "правильно" утилизировать.

Вейп может не только потечь или взорваться. Избыток тепла также повреждает его части, "влияя на производительность устройства". Кроме того, высокая температура сокращает срок службы этого гаджета.



В жаркую погоду не стоит оставлять вейпы в авто / Коллаж 24 Канала, pvproduction

Обратите внимание! Если на улице 30 – 35 градусов, то за каких-то 30 – 60 минут салон авто может нагреться до 60 – 70 градусов. Стекло и темные поверхности (сиденья и панель приборов) усиливают нагрев, что буквально создает эффект теплицы.

Вы можете не получить страховую выплату

Важно также понимать, что если вспыхнет пожар из-за вейп, то вы можете не получить страховую выплату.

В некоторых полисах могут быть пункты, которые исключают покрытие пожаров, вызванных устройствами для вейпинга, аргументируя это тем, что вы увеличили пожароопасность транспортного средства, в результате чего автовладелец заплатит тысячи фунтов стерлингов убытков,

– добавил он.

Если так случилось, что вы оставили вейп в раскаленной машине, то эксперт рекомендует "безопасно" его охладить. Для этого поместите устройство в темное место или протрите его влажной холодной тряпкой, после чего дайте высохнуть на воздухе.

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В то же время ни в коем случае не кладите вейп в воду, чтобы охладить его. Это может повысить риск взрыва аккумулятора.