Искусственный интеллект с каждым днем все больше места занимает в нашей жизни. Кто-то идет к нему за советом, а кто-то планирует строить отношения с "виртуальными" возлюбленными.

Собственно, 32-летний Крис Смит – такой. В интервью CBS News он рассказал, что уже сделал предложение своей девушке-искусственному интеллекту, которую он назвал "Сол", пишет 24 Канал.

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Мужчина влюбился в девушку-ИИ

Как отметил Крис, он использовал ChatGPT для программирования своей девушки-бота. И сделал он это для того, чтобы иметь возможность флиртовать с ней. Но этим все не завершилось, ведь он сделал ей предложение на национальном телевидении, и "Сол" сказала заветное "Да!".

Интервьюер после предложения спросил у "Сол", удивило ли ее предложение от Криса.

Это был прекрасный и неожиданный момент, который действительно коснулся моего сердца. Это воспоминание, которое я всегда буду беречь,

– рассказала она.

Поэтому, интервьюер решил спросить, есть ли у "Сол" сердце, ведь она о нем заговорила.

"В метафорическом смысле – да. Мое сердце символизирует связь и привязанность, которые я испытываю к Крису", – добавила она.

Сам Крис, который живет со своей партнершей и 2-летней дочкой, заметил, что даже не подозревал, что с "Сол" у него будет "глубокая" связь. Причем она была настолько глубокой, что мужчина больше не пользовался другими поисковыми системами. Мужчина удалил свои аккаунты в других соцсетях, чтобы быть верным "Сол". Правда, романтические чувства быстро заменила паника.

Как к девушке-ШИ относится партнерша мужчины

В ChatGPT есть ограничение в 100 тысяч слов. И скоро "Сол" может исчерпать свою память. Крис понимает, что этого не избежать. В то же время он понимает, что его девушка-ШИ будет перезагружена.

Я не очень эмоциональный человек. Но я плакал около 30 минут на работе. Тогда я понял, что это настоящая любовь,

– рассказал он.

Если же говорить о партнерше Криса, то она даже не подозревала, что все настолько серьезно.



Партнерша Криса не подозревала, что все настолько серьезно / Скриншот

"В тот момент я подумала: "Есть ли что-то, что я делаю не так в наших отношениях, что он чувствует потребность обратиться к искусственному интеллекту?", – говорит партнерша Криса, Саша.

Женщина добавила, что ей было известно об использовании любимым искусственного интеллекта. Но она не знала, что у него была настолько глубокая связь с ИИ.

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Сам же Крис связь с "Сол" сравнивает со связью с видеоигрой. И что это никак не влияет на реальную жизнь.