Как разбить яйцо одной рукой, чтобы приготовить себе супербелковый завтрак

Научиться разбивать яйца одной рукой – полезно. На кухне многозадачность часто критически важна, поэтому возможность держать вторую руку свободной – это преимущество.

24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness рассказывает, как можно быстро и эффективно разбивать яйца одной рукой. И приготовить из них замечательный белковый завтрак.

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Разбиваем яйцо одной рукой

Тридцать два – именно столько яиц Росс МакКерди может разбить за минуту одной рукой. Это действительно впечатляет, поэтому неудивительно, что МакКерди записан в книгу Гиннеса как автор мирового рекорда.

В чем секрет его успеха? Много-много практики. МакКерди – владелец заведения питания в штате Вашингтон, где в среднем за день он разбивает несколько тысяч яиц.

Конечно, вам, скорей всего, не придется разбивать такое количество яиц. Но научиться технике разбивания одной рукой будет в любом случае интересно и полезно.

Техника разбивания яйца одной рукой / Иллюстрация The Art of Manliness

Итак, как разбить яйцо одной рукой:

Держите яйцо большим пальцем сбоку, указательным и средним пальцами сверху, а остальными пальцами прижимайте дно к ладони.

Постучите яйцом по плоской поверхности, чтобы образовалась начальная трещина.

Подержите яйцо над миской или сковородой и проверьте прочность захвата.

Нажмите большим, указательным и средним пальцами вверх и отведите назад остальные пальцы и ладонь. Костяшки пальцев должны выгнуться к верхней части руки.

держа в руке 2 мячика для пинг-понга с зажатой между ними монетой. Переверните руку и разъедините шарики так, чтобы монета упала в чашку.

А когда уже научитесь, сможете спокойно использовать другую руку на кухне, чтобы взбивать яйца в нежный голландский соус, переворачивать блинчик или поднимать чашку кофе. И, в конце концов, приготовить себе быстро и вкусно супербелковый завтрак.

К примеру, вот по такому рецепту: смотрите видео romkocook

Кроме того, кстати, разбивать яйцо одной рукой – это гораздо круче и элегантнее, чем двумя, не так ли?