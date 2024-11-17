Новогодняя ночь – это время для празднования и развлечений, но все равно важно быть вдумчивым гостем на вечеринке, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living. К счастью, для этого есть замечательные советы по новогоднему этикету.
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12 советов, как стать замечательным гостем на новогодней вечеринке 2025
- Всегда отвечайте на приглашения. Немедленно сообщите хозяину, что вы придете на вечеринку. Это не только покажет ваш энтузиазм, но и поможет хозяевам спланировать мероприятие. Если вы не можете прийти, также сообщите об этом, поблагодарив за приглашение и пожелав всего наилучшего в новом году.
- Спросите, можно ли приводить гостя. Если вы хотите привести с собой кого-то, кого нет в приглашении, не думайте, что это нормально. Иногда вечеринки намеренно делают небольшими, поэтому сначала спросите разрешения у хозяина. То же самое касается и детей, если в приглашении нет четких указаний.
- Проверьте дресс-код. Для новогодних вечеринок он может быть самым разнообразным: от ролевых костюмов и до классики и галстуков. Спросите хозяина, во что все будут одеты.
- Приходите вовремя, но не рано. Нормально – за 15 минут до начала вечеринки. Не приходите раньше, потому что это может заставить хозяина спешить.
- Купите бутылку хорошего алкоголя. Хороший – это не обязательно дорогой. Вы можете найти множество вкусных напитков за 500 условных гривен, если обратиться в специализированный магазин.
- Не забудьте о подарке для хозяина. Вино или цветы – это универсальные подарки, которые всегда ценят. Но можно попробовать и что-то другое, например, если хозяин не пьет: особая плитка шоколада, пакетик кофейных зерен, коробка чая и тому подобное.
Придерживайтесь этих советов по новогоднему этикету / Фото freepik
- Помогите с закусками. Всегда вежливо спросить: "Что я могу принести?" Если хозяин не уточняет, можно принести простую закуску, которую можно подать как есть или использовать как подарок. Это, к примеру, орешки со специями или ароматизированный попкорн.
- Принесите что-то бессмысленное. С течением ночи новогодние вечеринки могут стать немного сумасшедшими, и иногда в этом помогает реквизит. Приобретите праздничные шляпы, рога, блестки, маски или конфетти – оно гарантированно в какой-то момент да и пригодится.
- Празднуйте, но в меру. Если вы планируете праздновать с размахом, убедитесь, что не переусердствовали. Пьяный людопад – это кошмар для хозяина, гостей и вашей головы на следующее утро.
- Предложите помощь хозяину. Но конкретизируйте, что именно вы можете сделать, а не "дайте мне знать, если я могу помочь". Это может быть что-то простое – расставить миски с закусками, вынести мусор и тому подобное. Но если хозяин настаивает, что ему не нужна помощь – уважайте его желание.
- Попрощайтесь, когда время уходить. Не уходите рано, это могут воспринять как пренебрежение к хозяину. А слишком длительное гостевание может вызвать раздражение. Если на приглашении было время окончания мероприятия, оставайтесь до конца, ведь хозяева не зря спланировали все соответствующим образом. Если вечеринка с открытым временем, ищите сигналы, что она завершается – уборка, выключена музыка и тому подобное.
- Скажите "спасибо". Обязательно поблагодарите хозяина за веселую ночь, когда будете выходить. И даже желательно еще раз – на следующий день. Быстрое текстовое сообщение или электронное письмо в этом случае также прекрасно подойдут.