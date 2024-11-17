Новогодняя ночь – это время для празднования и развлечений, но все равно важно быть вдумчивым гостем на вечеринке, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living. К счастью, для этого есть замечательные советы по новогоднему этикету.

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12 советов, как стать замечательным гостем на новогодней вечеринке 2025

Всегда отвечайте на приглашения. Немедленно сообщите хозяину, что вы придете на вечеринку. Это не только покажет ваш энтузиазм, но и поможет хозяевам спланировать мероприятие. Если вы не можете прийти, также сообщите об этом, поблагодарив за приглашение и пожелав всего наилучшего в новом году.

Немедленно сообщите хозяину, что вы придете на вечеринку. Это не только покажет ваш энтузиазм, но и поможет хозяевам спланировать мероприятие. Если вы не можете прийти, также сообщите об этом, поблагодарив за приглашение и пожелав всего наилучшего в новом году. Спросите, можно ли приводить гостя. Если вы хотите привести с собой кого-то, кого нет в приглашении, не думайте, что это нормально. Иногда вечеринки намеренно делают небольшими, поэтому сначала спросите разрешения у хозяина. То же самое касается и детей, если в приглашении нет четких указаний.

Если вы хотите привести с собой кого-то, кого нет в приглашении, не думайте, что это нормально. Иногда вечеринки намеренно делают небольшими, поэтому сначала спросите разрешения у хозяина. То же самое касается и детей, если в приглашении нет четких указаний. Проверьте дресс-код. Для новогодних вечеринок он может быть самым разнообразным: от ролевых костюмов и до классики и галстуков. Спросите хозяина, во что все будут одеты.

Для новогодних вечеринок он может быть самым разнообразным: от ролевых костюмов и до классики и галстуков. Спросите хозяина, во что все будут одеты. Приходите вовремя, но не рано. Нормально – за 15 минут до начала вечеринки. Не приходите раньше, потому что это может заставить хозяина спешить.

Нормально – за 15 минут до начала вечеринки. Не приходите раньше, потому что это может заставить хозяина спешить. Купите бутылку хорошего алкоголя. Хороший – это не обязательно дорогой. Вы можете найти множество вкусных напитков за 500 условных гривен, если обратиться в специализированный магазин.

Хороший – это не обязательно дорогой. Вы можете найти множество вкусных напитков за 500 условных гривен, если обратиться в специализированный магазин. Не забудьте о подарке для хозяина. Вино или цветы – это универсальные подарки, которые всегда ценят. Но можно попробовать и что-то другое, например, если хозяин не пьет: особая плитка шоколада, пакетик кофейных зерен, коробка чая и тому подобное.

Придерживайтесь этих советов по новогоднему этикету / Фото freepik