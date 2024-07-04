Из полицейской – в порноактрисы: американка рассказала, чем эти две работы похожи

Бывшая правоохранительница уволилась из полиции, чтобы раздеться на камеру. Но она говорит, что многие навыки, которые она приобрела на своей работе, перенесла на нынешнюю.

31-летняя Лана Хакаби раньше носила форму полиции Хартфордшира. Но теперь ей платят за то, что она вообще не носит форму.

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Навыки полицейской помогли ей

Модель всегда мечтала быть полицейской, и в конце концов она провела два года, охраняя закон, но это было не так гламурно, как она надеялась. Впрочем, патрулирование в Сент-Олбансе дало ей полезные навыки, и она говорит, что они работают так же хорошо, когда она разговаривает по телефону с жадными игроками.

Лана, сценический псевдоним которой Саммер Фокс, рассказала: "Мне звонят люди, просят совета, рассказывают о своих проблемах в отношениях или о том, что происходит в их жизни".

"Можно было бы подумать, что это будут более непристойные звонки, но большинство из них – это советы психолога. Приятно, когда к тебе обращаются люди, которые тебе доверяют, и эти навыки есть у полицейских", – отметила она.

Лана работала полицейской: смотрите видео

По ее словам, вы должны уметь слушать и давать советы, потому что в полиции она воспринимала это также как консультирование. Большинство вызовов касаются домашнего насилия, но она пыталась установить мир между людьми.

Часто они спорят, а ты пытаешься решить их спор и попытаться разобраться с проблемой. Так что в этом аспекте все очень похоже, вербальные вещи. Но очевидно, что полиция отличается,

– добавила она.

Лана живет в Британии уже 13 лет, но выросла в религиозной семье в Америке, где ее отец был пастором – то же самое впоследствии сделает и ее брат.

Позже модель сделала себе на шее маленький христианский крест, чтобы помнить о своем дедушке после его смерти, но ей пришлось скрыть его, чтобы ее приняли в полицию.

Когда она наконец-то устроилась на работу в полицию, ее отец написал в фейсбуке о том, как он гордится своей дочерью. Но он прекратил с ней общаться на год, после того, как она бросила работу ради Babestation.

Лана теперь позирует в откровенных образах / Фото из инстаграма Хакаби

В конце концов, они помирились, но она добавила: "Я думаю, что моя сестра и мой брат все еще не на 100% довольны этим, но я не разговаривала со своим старшим братом уже около трех лет. Он пастор, и он не был очень доволен тем, что я снималась в веб-каме и делала порно. Но если бы я когда-нибудь позвонила ему, я уверена, что он бы поговорил со мной, но я просто никогда не доходила до этого".

Лана не жалеет о том, что реализовала свою амбицию стать полицейским, но говорит, что у нее были неудобные моменты в работе.

Это было связано с тем, что перед тем, как стать полицейской, она работала моделью на веб-камеру – и она утверждает, что некоторые ее коллеги сплетничали об этом. Она даже сказала, что это распространялось также среди представителей общественности, и что многие люди утверждали, что узнавали ее, когда она проводила аресты.

Хакаби позирует у бассейна / Фото из инстаграма Хакаби

Но если отбросить разговоры о ее прошлом, сама работа была не для нее, и она объяснила это: "Это было не совсем то, чего я ожидала. Я хотела идти и ловить преступников, все хорошее в принципе".

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Нам очень интересно, не захочет ли Лана потом снова вернуться к работе в полиции. Собственно, будем следить за ней и за ее творчеством, чтобы рассказать вам о ее жизни дальше.