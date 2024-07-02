Она получила название Fixit. Как вы уже поняли, касается она непосредственно рода деятельности Тамар. Сам же текст довольно запутанный, а ее манера исполнения – речитатив.

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Я так горжусь собой и своим путем, и эта песня горячая,

– отметила Тамар в своем инстаграме.

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Особого внимания заслуживает один из образов, который Тамар выбрала для съемки. Она примерила черный кожаный комплект белья. Топ не полностью прикрывает ее бюст, что максимально привлекает внимание всех, кто увидел видеоработу.

Было бы крайне несправедливо, если бы мы не поделились текстом песни. Обратим внимание, что перевод может быть неидеальным и иметь определенные неточности. Как бы там ни было, вайб у этой композиции зажигательный.

Fixit, текст песни TAMARA

Жди, ты все еще не понимаешь, о чем я.

Конечно, тебе нравится то, что здесь происходит.

Напряжение, что происходит, когда ты приближаешься ко мне.

Урок усвоен, если ты достаточно играешь в папу.

Давай, папа.

Почему ты на меня смотришь?

Ты разбил экран и уронил телефон в воду.

Твоя жена не понимает, как ты зациклился на технике.

Я ремонтирую, неудивительно, что он хочет больше.

Ты сломал чудо, неудивительно, что ты здесь.

А если ты еще ребенок, то у тебя насморк.

Тот, кому он не нужен, не пошел с ним на свидание, а пошел к его сестре.

Пози!

Иди сюда, иди сюда.

Иди сюда, крошка Хаджилано. Привет.

Если ты меня зовешь, то привет.

Если я тебе не нравлюсь, то ты гей.

Иди сюда, иди сюда.

Давай, дорогая, Аджилано, привет.

Если ты меня спросишь, что с ней, привет.

Если я тебе не нравлюсь, то ты гей.

Я сказала, положи билеты. Положи билеты.

Я не курю, но я бросаю головы.

Отхлебни из бутылки и отдай тяжелым клиентам.

и еще 7 миллионам людей.

Я Тик-Так Пикси.

Ты же ребенок., не называй ее Симилак.

Пикси, заткнись.

Ты женат, но следи за ней в Тик-Так.

Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так.

Неудивительно, что он хочет больше.

Ты разрушил чудо, не удивительно, что ты здесь.

И если ты все еще ребенок, у тебя насморк.

Тот, кто ничтожен, я не буду с ним встречаться, потому что он ушел к своей сестре.

Поузи!

Иди сюда, иди сюда.

Иди сюда., дорогая Аджилано. Привет.

Если ты меня позовешь, что с ней? Привет.

Если я тебе не нравлюсь, то ты гей.

Иди сюда, иди сюда.

Ну же, дорогая Аджилано, привет.

Если ты мне скажешь, что с ней случилось, привет.

Если я тебе не нравлюсь, то ты гей.

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Пользователи сети в восторге от музыкальной премьеры Тамар. Вот лишь часть комментариев, которые они оставили на ее странице в инстаграме: