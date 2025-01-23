Медленные свидания: что это такое и почему являются лучшим способом найти себе пару в 2025 году

Все мы стремимся ходить на свидания так, чтобы они положительно влияли на наше эмоциональное состояние. Метод медленных свиданий как нельзя лучше служит именно этой цели.

Если вы поставили себе цель найти пару в 2025, то как раз медленные свидания должны стать вашим подходом. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Что такое медленные свидания

Это медленный процесс, но оно того стоит. Метод медленных свиданий основан на том, чтобы прекратить постоянные попытки найти пару, а вместо этого найти время, чтобы познакомиться с кем-то поближе.

Это означает, что вы отнесетесь к процессу серьезно, что вы не будете использовать приложения как хобби, и что вы будете применять свой опыт как обучение. По меньшей мере чтобы определить, что именно вы действительно ищете и хотите видеть в партнере.

Для многих людей знакомства являются несколько болезненным процессом. Ведь приходится раскрываться для незнакомцев, а потом может оказаться, что это ни к чему не приводит. Или когда ты надеешься на что-то одно, учитывая анкету в телефоне, но видишь совсем другое в действительности.

В противоположность этому, по мнению эксперта по знакомствам Лары Феррейро, медленные знакомства полезны для эмоционального состояния. Ведь глубоких и более значимых связей достигают благодаря посвящению этому необходимого времени, а также соблюдению процесса, в котором больше внимания уделяют чувствам.

Медленные свидания являются трендом 2025 года и действительно могут помочь сделать свидания успешными / Фото freepik

Как правильно применять технику медленного свидания

Феррейро создала пособие, которое поможет правильно начать медленные знакомства и достичь большего успеха в поиске пары. Вот что вам нужно сделать: