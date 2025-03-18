Когда лучшее время для тренировок перед сном: ученые изменили подход к оценке

Тренировка утомляет, поэтому, если вы делаете ее перед сном, то сразу после ложитесь в постель и засыпаете? На самом деле все происходит совсем не так.

Потому что связь между упражнениями и сном сложнее. Что эксперты говорят об этом и о лучшем времени для физических упражнений перед сном, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Что говорят ученые о связи между сном и тренировками

Для профессора Кевина Моргана из Университета Лафборо сон является центром работы. И он говорит, что элитные спортсмены не испытывают глубокого сна, то есть спят плохо – их тела болят, мышцы дергаются и тому подобное. Так что, обычному человеку вряд ли надо тренироваться, как профессиональные спортсмены.

Когда же тренироваться перед сном? Это зависят от 2 факторов – интенсивности и регулярности. Профессор Морган утверждает, что напряженные вечерние упражнения разрушают вашу способность засыпать.

Интенсивные активности – это не путь к крепкому сну. Связь между сном и физическими упражнениями не является линейной,

– говорит Морган.

Так что же делать? Традиционно считалось, что стоит избегать нагрузок в течение 3 часов перед сном, но теперь ученые изменили подход и говорят, что просто нужно делать что-то более щадящее.

Если вы серьезный бегун и собираетесь пробежать 10 километров, лучше не делать этого за час до сна – именно столько времени понадобится вашему телу, чтобы остыть, но что-то более скромное не нанесет вам вреда,

– объясняет ученый.

Связь между упражнениями и сном не является линейной, но определенную корреляцию для тренировок можно уловить / Фото drobotdean@freepik

Врач Йохан Мерлинг также говорит, что физические упражнения утомляют, но стимуляция симпатической нервной системы наоборот – дает заряд энергии. Соответственно, физические упражнения днем могут помочь с ночным сном, потому что стимулируют выработку мелатонина, но вечерние – вряд ли.

Впрочем, настоящим ключом к выбору времени для физических упражнений и сна может быть не столько, собственно, время, когда вы тренируетесь, сколько то, насколько регулярно вы это делаете. Занимаясь упражнениями примерно в одно и то же время ежедневно, вы сможете натренировать свои внутренние часы, чтобы они обеспечивали максимальную жизненную энергию, когда вы этого хотите, и возможность немного отдохнуть, когда вам это нужно.

Исследование 2023 года показало, что внутренние часы, расположены в самих мышцах, подтверждают, что регулярное движение влияет на сон и общее состояние организма. И это влияние может быть достаточно мощным.

Физическая активность в полуденное и послеобеденное время связана с более низкой смертностью от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний, а утренняя физическая активность – со снижением риска рака,

– говорится в исследовании.

Что же в итоге? Похоже, идеальный момент для тренировки – это когда перед сном остается достаточно времени, чтобы тело успело остыть. Но интенсив все же лучше откладывать на день.

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