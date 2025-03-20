Британские страховщики составили рейтинг из 10 лучших авто для начинающих водителей в 2025 году

Управление автомобилем может быть дорогим удовольствием из-за стоимости самого транспортного средства, также цены на топливо, страхование и другие сопутствующие расходы. А для начинающего в вождении это все получается еще дороже.

По меньшей мере, именно такая ситуация в Великобритании – там взносы за автострахование для молодых автомобилистов значительно выше, учитывая большие риски из-за отсутствия опыта. 24 Канал благодаря Daily Record пишет, с какими автомобилями таким водителям было бы дешевле начать.

Смотрите также Обдерут как липку: механик назвал одну вещь, которую нельзя говорить в мастерской

Рейтинг машин для молодых автомобилистов от страховых экспертов

По мнению британских страховых экспертов, лучший способ для молодых людей уменьшить расходы на страхование – это выбрать соответствующее транспортное средство в низкой страховой группе.

Страховая группа – это ориентир для определения стоимости страховых премий. В Британии их от 1 до 50, причем автомобили из 1 группы являются самыми дешевыми в страховании, а из 50 – самыми дорогими.

Проще говоря, автомобиль в более низкой страховой группе может помочь уменьшить расходы.

Для украинца этот перечень будет также интересен, учитывая тот нюанс, что страховые компании недаром причисляют те или иные машины к низкорисковым – они просто более надежны.

Страховщики составили перечень 10 лучших машин для водителей, что впервые садятся за руль / Фото freepik

Скажем, Ford KA оказался самым дешевым для страхования для молодого водителя, и он всегда был популярной моделью в Британии. Там на рынке подержанных автомобилей его можно приобрести всего за 1000 фунтов. Благодаря этому, а также низким эксплуатационным расходам и высоким показателям безопасности, Ford KA является отличным предложением для молодых водителей.

Вот перечень от MoneyExpert с марками и стоимостью автогражданки для новых водителей: