Британские страховщики составили рейтинг из 10 лучших авто для начинающих водителей в 2025 году
- Британские страховщики составили рейтинг из 10 лучших авто для начинающих водителей в 2025 году, с акцентом на низкие расходы на страхование.
- К примеру, Ford KA признан самым дешевым для страхования, со стоимостью 53000 гривен в эквиваленте, благодаря низким эксплуатационным расходам и высоким показателям безопасности.
- Автомобили в более низкой страховой группе могут уменьшить расходы для молодых водителей, поскольку их считают более надежными и менее рисковыми.
Управление автомобилем может быть дорогим удовольствием из-за стоимости самого транспортного средства, также цены на топливо, страхование и другие сопутствующие расходы. А для начинающего в вождении это все получается еще дороже.
По меньшей мере, именно такая ситуация в Великобритании – там взносы за автострахование для молодых автомобилистов значительно выше, учитывая большие риски из-за отсутствия опыта. 24 Канал благодаря Daily Record пишет, с какими автомобилями таким водителям было бы дешевле начать.
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Рейтинг машин для молодых автомобилистов от страховых экспертов
По мнению британских страховых экспертов, лучший способ для молодых людей уменьшить расходы на страхование – это выбрать соответствующее транспортное средство в низкой страховой группе.
Страховая группа – это ориентир для определения стоимости страховых премий. В Британии их от 1 до 50, причем автомобили из 1 группы являются самыми дешевыми в страховании, а из 50 – самыми дорогими.
Проще говоря, автомобиль в более низкой страховой группе может помочь уменьшить расходы.
Для украинца этот перечень будет также интересен, учитывая тот нюанс, что страховые компании недаром причисляют те или иные машины к низкорисковым – они просто более надежны.
Скажем, Ford KA оказался самым дешевым для страхования для молодого водителя, и он всегда был популярной моделью в Британии. Там на рынке подержанных автомобилей его можно приобрести всего за 1000 фунтов. Благодаря этому, а также низким эксплуатационным расходам и высоким показателям безопасности, Ford KA является отличным предложением для молодых водителей.
Вот перечень от MoneyExpert с марками и стоимостью автогражданки для новых водителей:
- 1 – Ford KA 1.2 Studio 2010, 53000 гривен в эквиваленте.
- 2 – Fiat 500 1.2 Pop 2009, 56000 гривен.
- 3 – Toyota Aygo 1.0 2009, 57000 гривен.
- 4 – Hyundai i10 1.1 Style 2010, 61000 гривен.
- 5 – Renault Clio 1.1 Dynamique 75hp 2010, 66000 гривен.
- 6 – Seat Ibiza 1.2 S 2010, 68000 гривен.
- 7 – Volkswagen Polo 1.2 Match 2009, 69000 гривен.
- 8 – Vauxhall Corsa 1.2 SXI 2010, 73000 гривен.
- 9 – Ford Fiesta 1.25 Style 2009, 75000 гривен.
- 10 – Nissan Micra 1.2 Visia 2010, 77000 гривен.