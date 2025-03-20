Британські страховики склали рейтинг із 10 найкращих авто для водіїв-початківців у 2025 році

Керування автомобілем може бути дорогим задоволенням – через вартість самого транспортного засобу, також ціни на паливо, страхування та інші супутні витрати. А для початківця у водінні це все виходить ще дорожче.

Щонайменше, саме така ситуація у Великій Британії – там внески за автострахування для молодих автомобілістів значно вищі, ураховуючи більші ризики через відсутність досвіду. 24 Канал завдяки Daily Record пише, з якими автомобілями таким водіям було б дешевше почати.

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Рейтинг машин для молодих автомобілістів від страхових експертів

На думку британських страхових експертів, найкращий спосіб для молодих людей зменшити витрати на страхування – це обрати відповідний транспортний засіб у низькій страховій групі.

Страхова група – це орієнтир для визначення вартості страхових премій. У Британії їх від 1 до 50, причому автомобілі з 1 групи є найдешевшими у страхуванні, а з 50 – найдорожчими.

Простіше кажучи, автомобіль у нижчій страховій групі може допомогти зменшити витрати.

Для українця цей перелік буде також цікавий з огляду на той нюанс, що страхові компанії недарма зараховують ті чи інші машини до низькоризикових – вони просто надійніші.

Страховики склали перелік 10 найкращих машин для водіїв, що вперше сідають за кермо / Фото freepik

Скажімо, Ford KA виявився найдешевшим для страхування для молодого водія, ба він завжди був популярною моделлю у Британії. Там на ринку вживаних автомобілів його можна придбати всього за 1000 фунтів. Завдяки цьому, а також низьким експлуатаційним витратам та високим показникам безпеки, Ford KA є чудовою пропозицією для молодих водіїв.

Ось перелік від MoneyExpert з марками та вартістю автоцивілки для нових водіїв: