Какие мужские стрижки будут актуальными в 2025 году

Существует множество вариантов мужских причесок, из которых можно выбирать. Их породили быстротечные тенденции моды и разнообразия стиля. Но можно ли здесь сформировать некий путеводитель?

Мужской портал GQ выбрал 5 стрижек, что является базой, на основе которой вы сможете создать различные варианты своих образовв на 2025 год. 24 Канал рассказывает подробнее.

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Мужские прически в 2025 году: 5 базовых для основы вашего стиля

Волнистая под шлем. Она имеет большую популярность, особенно среди мужчин поколения зумеров. Чтобы достичь этого стиля, нужно иметь полную голову волос, причем волнистых, и прическу, в которой отправной точкой является центр головы. Цель в том, чтобы покрыть волосами все – включая и большую часть лба. В нашем списке эта – самая модная.

Она имеет большую популярность, особенно среди мужчин поколения зумеров. Чтобы достичь этого стиля, нужно иметь полную голову волос, причем волнистых, и прическу, в которой отправной точкой является центр головы. Цель в том, чтобы покрыть волосами все – включая и большую часть лба. В нашем списке эта – самая модная. Книга под K-pop. Этот феномен ощутимо повлиял на мужскую моду. Суть такая же, как и в оригинальной книге, единственное видимое изменение – затылок делают длиннее. Этот образ хорошо подходит мужчинам с прямыми волосами средней длины. Если вы хотите какого-то авангардного штриха, обесцветьте волосы, покрасьте или добавьте экстравагантные цветные акценты.

Путеводитель базовых стрижек для мужчин на 2025 год / Фото с pinterest