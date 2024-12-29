Какие мужские стрижки будут актуальными в 2025 году
29 декабря 2024, 14:04Читати новину українською
Существует множество вариантов мужских причесок, из которых можно выбирать. Их породили быстротечные тенденции моды и разнообразия стиля. Но можно ли здесь сформировать некий путеводитель?
Мужской портал GQ выбрал 5 стрижек, что является базой, на основе которой вы сможете создать различные варианты своих образовв на 2025 год. 24 Канал рассказывает подробнее.
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Мужские прически в 2025 году: 5 базовых для основы вашего стиля
- Волнистая под шлем. Она имеет большую популярность, особенно среди мужчин поколения зумеров. Чтобы достичь этого стиля, нужно иметь полную голову волос, причем волнистых, и прическу, в которой отправной точкой является центр головы. Цель в том, чтобы покрыть волосами все – включая и большую часть лба. В нашем списке эта – самая модная.
- Книга под K-pop. Этот феномен ощутимо повлиял на мужскую моду. Суть такая же, как и в оригинальной книге, единственное видимое изменение – затылок делают длиннее. Этот образ хорошо подходит мужчинам с прямыми волосами средней длины. Если вы хотите какого-то авангардного штриха, обесцветьте волосы, покрасьте или добавьте экстравагантные цветные акценты.
Путеводитель базовых стрижек для мужчин на 2025 год / Фото с pinterest
- Ультракороткий фейд. Этот вариант для тех, у кого волосы реже. В рамках тенденций 2025 избегайте классической прически, а выбирайте фейд, где бока носят более короткие, чем верхняя часть. Если в вашем случае волос на макушке не так много, выберите затененную стрижку в тех частях, где волосы еще растут. Можно дополнить ее густой или затененной бородой, чтобы создать баланс.
- Заостренное и прилизанное. Эту прическу следует носить как можно ровнее, а в целом волосы могут быть зачесаны назад, на лоб или иметь традиционный боковой пробор. Эта стрижка полагается на средства для укладки, как мусс или гель, чтобы удерживать все на одном уровне. Несомненно, она будет одной из самых популярных в 2025.
- Контрастное милитари. Одна из главных целей этой стрижки – подчеркнуть разницу между верхом и низом. Это барберы достигают благодаря контрастной отделке. Самой короткой частью будет нижняя (бока и затылок), а на макушке мы увидим большую концентрацию волос.