Які чоловічі стрижки будуть актуальними у 2025 році

Існує безліч варіантів чоловічих зачісок, з яких можна вибирати. Їх породили швидкоплинні тенденції моди та різноманітності стилю. Та чи можна тут сформувати якийсь путівник?

Чоловічий портал GQ вибрав 5 стрижок, що є базою, на основі якої ви зможете створити різні варіанти своїх образів на 2025 рік. 24 Канал розповідає докладніше.

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Чоловічі зачіски у 2025: 5 базових для підґрунтя вашого стилю

Хвиляста під шолом. Вона має велику популярність, особливо серед чоловіків покоління зумерів. Щоб досягти цього стилю, потрібно мати повну голову волосся, причім хвилястого, і зачіску, в якій відправною точкою є центр голови. Мета в тому, щоб покрити волоссям все – враховуючи й велику частину чола. У нашому списку ця – наймодніша.

Вона має велику популярність, особливо серед чоловіків покоління зумерів. Щоб досягти цього стилю, потрібно мати повну голову волосся, причім хвилястого, і зачіску, в якій відправною точкою є центр голови. Мета в тому, щоб покрити волоссям все – враховуючи й велику частину чола. У нашому списку ця – наймодніша. Книжка під K-pop. Цей феномен відчутно вплинув на чоловічу моду. Суть така ж, як і в оригінальній книжці, єдина видима зміна – потилицю роблять довшою. Цей образ добре пасує чоловікам з прямим волоссям середньої довжини. Якщо ви хочете якогось авангардного штриха, знебарвте волосся, пофарбуйте або додайте екстравагантні кольорові акценти.

Путівник базових стрижок для чоловіків на 2025 / Фото з pinterest