Мария Задравец готовится к чемпионату по сексу: что публикует хорватка в сети – горячие фото

Мария Задравец стала безумно популярной после участия в крайне неожиданном соревновании. Речь идет о Чемпионате Европы по сексу. Девушка хочет подтвердить свой титул, а пока она готовится – давайте посмотрим на ее горячие фото.

Мария Задравец, более известная как Sweet Mery, любит то, чем занимается. Более того, после победы в Чемпионате Европы по сексу она точно не била баклуши. Девушка готовилась, инвестируя в себя, рассказывает Gentelman 24.

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Как изменилась жизнь после победы

27-летняя хорватка, которая сейчас живет в Германии, не только победила в Чемпионате Европы по сексу. Она еще и выиграла потрясающие 860 тысяч фунтов стерлингов. И...

Увеличила грудь на два размера – до четвертого.

Вложила средства в хорошее и надежное немецкое авто.

Кроме новенького BMW, она инвестировала в свой бизнес, а также сделала ринопластику.

А еще она получила большую популярность!

После победы на чемпионате Европы было много волнующих моментов, и они все еще есть. Не говорю уже о повседневной жизни – каждый день люди приветствовали меня, а я делала тысячи селфи... Это было действительно замечательно,

– вспоминала Задравец.

Мари Задравец победила в чемпионате по сексу / Фото из инстаграма Задравец

Мария готовится к новому чемпионату

Мария Задравец пообещала, что нынешний вечер станет незабываемым. Она планирует приложить много усилий и попытаться выиграть нынешний турнир. В то же время хорватка переживает, ведь будут зрители, что будет мотивировать ее еще больше.

Да-да, в этом году турнир состоится при публике. Так, участники чемпионата смогут демонстрировать свои умения не только перед членами жюри, но и зрителями, которые купят билеты на событие.

Толпа меня очень возбуждает и мотивирует быть еще лучше. Чем больше людей смотрит, тем больше я возбуждаюсь и тем больше отдаюсь,

– отметила Мария.

Второй этап соревнований пройдет 28 сентября в Стокгольме. А пока мы предлагаем взглянуть на горячие фото, которые Мари Задравец публикует в своем инстаграме.

Жаркие фото Марии Задравец

Мари Задравец делает горячие фотосессии / Фото из инстаграма Задравец

Хорватка примерила леопардовый комплект: смотрите видео

Мария Задравец отдыхает на яхте / Фото из инстаграма Задравец

Задравец постояла также за диджейским пультом / Фото из инстаграма Задравец

Мария Задравец в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Задравец

Горячая хорватка снялась возле грузовиков / Фото из инстаграма Задравец

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Ну что же, держим кулачки за Марию. Возможно, в этом году она снова завоюет "золото", демонстрируя все-все свои умения!

