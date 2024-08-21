Мария Задравец готовится к чемпионату по сексу: что публикует хорватка в сети – горячие фото
Мария Задравец стала безумно популярной после участия в крайне неожиданном соревновании. Речь идет о Чемпионате Европы по сексу. Девушка хочет подтвердить свой титул, а пока она готовится – давайте посмотрим на ее горячие фото.
Мария Задравец, более известная как Sweet Mery, любит то, чем занимается. Более того, после победы в Чемпионате Европы по сексу она точно не била баклуши. Девушка готовилась, инвестируя в себя, рассказывает Gentelman 24.
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Как изменилась жизнь после победы
27-летняя хорватка, которая сейчас живет в Германии, не только победила в Чемпионате Европы по сексу. Она еще и выиграла потрясающие 860 тысяч фунтов стерлингов. И...
- Увеличила грудь на два размера – до четвертого.
- Вложила средства в хорошее и надежное немецкое авто.
- Кроме новенького BMW, она инвестировала в свой бизнес, а также сделала ринопластику.
А еще она получила большую популярность!
После победы на чемпионате Европы было много волнующих моментов, и они все еще есть. Не говорю уже о повседневной жизни – каждый день люди приветствовали меня, а я делала тысячи селфи... Это было действительно замечательно,
– вспоминала Задравец.
Мари Задравец победила в чемпионате по сексу / Фото из инстаграма Задравец
Мария готовится к новому чемпионату
Мария Задравец пообещала, что нынешний вечер станет незабываемым. Она планирует приложить много усилий и попытаться выиграть нынешний турнир. В то же время хорватка переживает, ведь будут зрители, что будет мотивировать ее еще больше.
Да-да, в этом году турнир состоится при публике. Так, участники чемпионата смогут демонстрировать свои умения не только перед членами жюри, но и зрителями, которые купят билеты на событие.
Толпа меня очень возбуждает и мотивирует быть еще лучше. Чем больше людей смотрит, тем больше я возбуждаюсь и тем больше отдаюсь,
– отметила Мария.
Второй этап соревнований пройдет 28 сентября в Стокгольме. А пока мы предлагаем взглянуть на горячие фото, которые Мари Задравец публикует в своем инстаграме.
Жаркие фото Марии Задравец
Мари Задравец делает горячие фотосессии / Фото из инстаграма Задравец
Хорватка примерила леопардовый комплект: смотрите видео
Мария Задравец отдыхает на яхте / Фото из инстаграма Задравец
Задравец постояла также за диджейским пультом / Фото из инстаграма Задравец
Мария Задравец в соблазнительном образе / Фото из инстаграма Задравец
Горячая хорватка снялась возле грузовиков / Фото из инстаграма Задравец
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Ну что же, держим кулачки за Марию. Возможно, в этом году она снова завоюет "золото", демонстрируя все-все свои умения!