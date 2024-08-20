Она активно делится со своими поклонниками обольстительным контентом. Не стал исключением и этот раз. Так, Отем позвала двух своих подруг, чтобы вместе снять вирусный танец. Видео не на шутку взбудоражило пользователей сети.

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Девушки хорошенько потрясли ягодицами

Мы слишком опоздали с этим трендом?

– спросила она у своих поклонников.

Отем Ренаэ снялась в вирусном ролике: смотрите видео

Если что, то несколько месяцев назад этот танец был безумно популярен в сети. И да, девушки действительно изрядно замешкались, снимая этот ролик. Но кого это волнует вообще, если в кадре такие красавицы?

Собственно, подписчики Отем не поражены. Им очень и очень нравится ролик. Об этом свидетельствует не только огромное количество лайков, но и множество комментариев, в частности, комплиментов. Традиционно оставляем часть из них здесь:

"А можно мне всех троих, пожалуйста?";

"Люблю вас здесь";

"Очень красивые и очень сексуальные девушки";

"Ох, как же хорошо";

"Очень жарко";

"Горячие девушки";

"Я восхищаюсь вами".

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Отем Ренае, хоть и опоздала с трендовым роликом, это не помешало ему стать популярным. Если сомневаетесь, подписываться ли на нее, то рекомендуем полистать ее инстаграм. Гарантируем, вам понравится ее соблазнительный контент.