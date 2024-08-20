Она активно делится со своими поклонниками обольстительным контентом. Не стал исключением и этот раз. Так, Отем позвала двух своих подруг, чтобы вместе снять вирусный танец. Видео не на шутку взбудоражило пользователей сети.
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Девушки хорошенько потрясли ягодицами
Мы слишком опоздали с этим трендом?
– спросила она у своих поклонников.
Отем Ренаэ снялась в вирусном ролике: смотрите видео
Если что, то несколько месяцев назад этот танец был безумно популярен в сети. И да, девушки действительно изрядно замешкались, снимая этот ролик. Но кого это волнует вообще, если в кадре такие красавицы?
Собственно, подписчики Отем не поражены. Им очень и очень нравится ролик. Об этом свидетельствует не только огромное количество лайков, но и множество комментариев, в частности, комплиментов. Традиционно оставляем часть из них здесь:
- "А можно мне всех троих, пожалуйста?";
- "Люблю вас здесь";
- "Очень красивые и очень сексуальные девушки";
- "Ох, как же хорошо";
- "Очень жарко";
- "Горячие девушки";
- "Я восхищаюсь вами".
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Отем Ренае, хоть и опоздала с трендовым роликом, это не помешало ему стать популярным. Если сомневаетесь, подписываться ли на нее, то рекомендуем полистать ее инстаграм. Гарантируем, вам понравится ее соблазнительный контент.