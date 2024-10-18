Механик с 55-летним опытом называет вещь, которая обязательно должна быть в вашем багажнике

Один из самых популярных механиков в социальных сетях предостерегает водителей. Он призвал их не отправляться в дальние путешествия, не положив сначала одну вещь в багажник.

Популярный механик Скотти Килмер появился на ютубе, чтобы поделиться простым советом. Он может помочь водителям избежать неприятностей, когда они застряли на обочине дороги.

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Положите эту вещь в багажник

Скотти Килмер работает механиком более 55 лет и регулярно снимает видео, в которых помогает зрителям избежать дорогостоящих ошибок во время вождения или ремонта автомобиля.

В недавнем видео Скотти рекомендует всем водителям держать в багажнике насос, который поможет убедиться, что все шины автомобиля правильно накачаны, в том числе и запасное колесо.

Он пояснил: "Сегодня я покажу вам секрет, который убережет вас от неприятностей на дороге. Это – воздушный насос, и вы должны держать его в своем багажнике".

Большинство людей никогда не проверяют запасное колесо, ведь оно часто находится в труднодоступных местах. Поэтому, если у вас спустило колесо, в половине случаев в запасном колесе тоже нет воздуха.

Механик призывает держать в багажнике насос: смотрите видео

Большинство автомобильных экспертов советуют водителям проверять давление в шинах раз в две недели или перед любой большой поездкой. Однако хранение насоса в багажнике автомобиля имеет ряд преимуществ.

Во-первых, механик подчеркнул, что он может помочь водителям убедиться, что запасное колесо в автомобиле накачано должным образом, поскольку многие из них обычно хранятся в местах, к которым водителям неудобно добраться.

Это может помочь убедиться, что они смогут безопасно добраться домой после прокола, без риска необычных характеристик управляемости или даже потенциального разрыва шины на высокой скорости.

Скотти также подчеркнул, что насос особенно полезен для владельцев автомобилей, которые не имеют запасных шин, поскольку водители могут использовать его для кратковременной подкачки проколотой шины.

Или, в случае со многими современными автомобилями, у них даже нет запасного колеса. Если у вас спустило колесо, вам действительно нужен насос, чтобы подкачать его, и вы сможете вернуться домой,

– добавил он.

Водители, которым нужно подкачать проколотую шину, должны делать это с особой осторожностью, медленно ехать к своему дому или ближайшему гаражу, в зависимости от того, что расположено ближе всего.

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Покупая насос, Скотти также посоветовал обращать внимание на качественный продукт, на который автомобилисты смогут положиться в случае чрезвычайной ситуации.