Механік з 55-річним досвідом називає річ, яка обов'язково має бути у вашому багажнику

Один з найпопулярніших механіків у соціальних мережах застерігає водіїв. Він закликав їх не вирушати в далекі подорожі, не поклавши спочатку одну річ у багажник.

Популярний механік Скотті Кілмер з'явився на ютубі, щоб поділитися простою порадою. Вона може допомогти водіям уникнути неприємностей, коли вони застрягли на узбіччі дороги.

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Покладіть цю річ у багажник

Скотті Кілмер працює механіком понад 55 років і регулярно знімає відео, в яких допомагає глядачам уникнути дорогих помилок під час водіння або ремонту автомобіля.

У нещодавньому відео Скотті рекомендує всім водіям тримати в багажнику насос, який допоможе переконатися, що всі шини автомобіля правильно накачані, в тому числі і запасне колесо.

Він пояснив: "Сьогодні я покажу вам секрет, який вбереже вас від неприємностей на дорозі. Це – повітряний насос, і ви повинні тримати його у своєму багажнику".

Більшість людей ніколи не перевіряють запасне колесо, адже воно часто перебуває у важкодоступних місцях. Тому, якщо у вас спустило колесо, в половині випадків у запасному колесі теж немає повітря.

Механік закликає тримати у багажнику насос: дивіться відео

Більшість автомобільних експертів радять водіям перевіряти тиск у шинах раз на два тижні або перед будь-якою великою поїздкою. Однак зберігання насоса в багажнику автомобіля має низку переваг.

По-перше, механік підкреслив, що він може допомогти водіям переконатися, що запасне колесо в автомобілі накачане належним чином, оскільки багато з них зазвичай зберігаються в місцях, до яких водіям незручно дістатися.

Це може допомогти переконатися, що вони зможуть безпечно дістатися додому після проколу, без ризику незвичних характеристик керованості або навіть потенційного розриву шини на високій швидкості.

Скотті також підкреслив, що насос особливо корисний для власників автомобілів, які не мають запасних шин, оскільки водії можуть використовувати його для короткочасної підкачки проколотої шини.

Або, у випадку з багатьма сучасними автомобілями, у них навіть немає запасного колеса. Якщо у вас спустило колесо, вам дійсно потрібен насос, щоб підкачати його, і ви зможете повернутися додому,

– додав він.

Водії, яким потрібно підкачати проколоту шину, повинні робити це з особливою обережністю, повільно їхати до свого будинку або найближчого гаража, залежно від того, що розташовано найближче.

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Купуючи насос, Скотті також порадив звертати увагу на якісний продукт, на який автомобілісти зможуть покластися в разі надзвичайної ситуації.