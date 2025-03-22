Жена таксиста прислала гневное сообщение модели, которую он подвозил: в чем причина

Модель была ошеломлена после того, как получила оценку в одну звезду от водителя такси, а также сообщение от его жены. Она разозлила его возлюбленную.

Кэролай Чавес, бразильская инфлюенсерка, известная своими изгибами, рассказала, что ехала домой из спортзала в такси, вызванном через приложение rideshare. Все выглядело абсолютно нормально, она поздоровалась с водителем, когда тот приехал, и отправилась в путь, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Водитель поставил девушке одну звездочку

Лишь когда она оказалась дома, она заметила, что он поставил ей одну звезду, и сказала Jam Press, что была "удивлена" такой оценкой.

Затем его жена прислала мне сообщение через приложение,

– вспоминает 23-летняя криэйторка OnlyFans.

Судя по всему, женщина "регулярно следит за поездками и рейтингом своего мужа" и не одобряла то, как была одета Чавес.

"Женщина объяснила, что ей не понравился мой наряд и что это стало причиной негативной оценки. Она сказала, что не считает, что моя одежда подходит для поездки на такси", – рассказала она.

Кэролай обожает минимум одежды / Фото из инстаграма Кэролай

Чавес была поражена действиями женщины. Она не ожидала такой реакции, особенно от человека, который ее даже не знает. Такое поведение девушка назвала "нездоровым".

Я не думаю, что партнер должен вмешиваться в личный выбор другого человека (или контролировать его работу – 24 Канал),

– добавила она.

Несмотря на шок, она сказала, что "просто движется дальше" после этого испытания.

"Я не планирую подавать официальную жалобу в приложение, потому что знаю, что эта ситуация касается не меня, а их отношений", – объяснила она.

Но это не первый случай, когда Чавес получает негативную реакцию на свой наряд.

Девушку выгоняли из супермаркета

Ранее модель OnlyFans выгнали из супермаркета за откровенную одежду, что, по ее мнению, было вызвано "фобией горячих женщин".

"Только что вышла из супермаркета, и меня запугивали за то, что я носила "слишком короткую одежду". Некоторые люди смотрели с предубеждением, другие проклинали меня, и, наконец, меня выгнали из магазина", – написала Чавес в инстаграме.



В таком образе девушка наведывается в супермаркет / Фото Jam Press

Она считает "абсурдным" то, что "к женщинам все еще так относятся только потому, что мы одеваемся так, как нам хочется".

Критики упрекали ее за то, что она ходит за покупками в магазине, будучи легко одетой, говоря, что она "ставит в неловкое положение приличных людей, которые часто бывают там с детьми".

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Сама девушка считает, что эти образы имеют больше общего с "фобией горячих женщин". И с ней, по ее словам, она сталкивается ежедневно.