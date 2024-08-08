Метод 5 к 1 – ключ к укреплению вашей связи в паре

В психологии есть много приемов и методов, которые могут помочь установить прочную связь в паре и улучшить отношения. Метод 5 к 1 может быть тем, что вам нужно. Над связью в паре нужно работать каждый день, а не пренебрегать ею только потому, что у вас нет очевидных проблем.

Никакие отношения не являются идеальными постоянно или на 100%. Но когда у вас есть определенные инструменты в рукаве и готовность постоянно прилагать усилия, то риск обострения проблем становится ниже. Психолог Марк Треверс описал в Psychology Today модель отношений 5 к 1, которая помогает уравновесить положительное с отрицательным, а именно так делают большинство успешных пар.

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Что это за соотношение 5 к 1 для укрепления связи в паре

Этот принцип также известен как "Магическое соотношение", его предложил психолог Джон Готтман. Он годами изучал пары, чтобы выявить, что отличает самые успешные от неуспешных. Идея концепции в том, чтобы найти баланс между хорошим и плохим, но так, чтобы положительные моменты, хорошее взаимодействие и действия, которые укрепляют связь, преобладали над негативными.

Это означает, что на каждое негативное взаимодействие, такое как критика, защита, пренебрежение или даже пассивно-агрессивный язык тела, должно приходиться 5 или более положительных взаимодействий, чтобы сохранить отношения здоровыми и устойчивыми,

– объяснил Треверс.

Это помогает создать своеобразную "подушку", которая помогает парам лучше справляться с негативом и конфликтами, фокусируясь на позитиве, поддержке, благодарности и привязанности. Речь о понимании того, что негатив может появиться в любой момент в отношениях, но нужно прилагать усилия, чтобы противодействовать ему чем-то, что помогает чувствовать себя хорошо.

Модель отношений 5 к 1 уравновешивает положительное с отрицательным, что делают большинство успешных пар / Фото freepik

Как вы можете использовать 5 к 1 в своих отношениях

Треверс рекомендует несколько практик, которые можно и нужно выполнять ежедневно: