Метод 5 до 1 – ключ до зміцнення вашого зв'язку у парі

У психології є багато прийомів і методів, які можуть допомогти встановити міцний зв'язок у парі й покращити стосунки. Метод 5 до 1 може бути тим, що вам потрібно. Над зв'язком у парі потрібно працювати щодня, а не нехтувати ним лише тому, що у вас немає очевидних проблем.

Жодні стосунки не є ідеальними постійно чи на 100%. Але коли у вас є певні інструменти в рукаві та готовність постійно докладати зусиль, то ризик загострення проблем стає нижчим. Психолог Марк Треверс описав у Psychology Today модель стосунків 5 до 1, яка допомагає врівноважити позитивне з негативним, а саме так роблять більшість успішних пар.

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Що це за співвідношення 5 до 1 для зміцнення зв'язку у парі

Цей принцип також відомий як "Магічне співвідношення", його запропонував психолог Джон Готтман. Він роками вивчав пари, щоб виявити, що відрізняє найуспішніші від неуспішних. Ідея концепції в тому, щоб знайти баланс між хорошим і поганим, але так, щоб позитивні моменти, хороша взаємодія та дії, які зміцнюють зв'язок, переважали над негативними.

Це означає, що на кожну негативну взаємодію, таку як критика, захист, зневага або навіть пасивно-агресивна мова тіла, має припадати 5 або більше позитивних взаємодій, щоб зберегти стосунки здоровими та стійкими,

– пояснив Треверс.

Це допомагає створити своєрідну "подушку", яка допомагає парам краще справлятися з негативом і конфліктами, фокусуючись на позитиві, підтримці, вдячності й прихильності. Мовиться про розуміння того, що негатив може з'явитися в будь-який момент у стосунках, але потрібно докладати зусиль, щоб протидіяти йому чимось, що допомагає почуватися добре.

Модель стосунків 5 до 1 врівноважує позитивне з негативним, що роблять більшість успішних пар / Фото freepik

Як ви можете використовувати 5 до 1 у своїх стосунках

Треверс рекомендує кілька практик, які можна і треба виконувати щодня: