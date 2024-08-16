Монах-пауэрлифтер за несколько месяцев собрал 8 миллионов гривен на ВСУ: как ему это удалось

Отец Макарий – единственный в Украине монах, ставший мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Но его более важное достижение в другом.

Только за 3 последних месяца мужчина сумел собрать 8 миллионов гривен в поддержку ВСУ. Деньги пошли на дроны, еду, лекарства и даже протезы.

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Отец Макарий собрал уже 8 миллионов гривен для ВСУ

Дважды в неделю тренер по пауэрлифтингу Павел Зинько приезжает в старинный греко-католический монастырь возле Львова. За его мощными стенами есть и небольшой спортзал.

Отец Макарий – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу / Фото из фейсбука Makariy Dutka

Николай Дутка или монах-студит отец Макарий – особый ученик для тренера. За годы тренировок Павел сделал из него настоящего чемпиона – среди достижений есть 9 рекордов Украины и звание мастера спорта международного класса. Отец на тренировках поднимает 230-килограммовую штангу лежа, когда сам весит 75.

Мяса мы вообще не потребляем, редко есть рыба. Иногда бывает, так чувствую, что по монастырю хожу немножко будто полуголодный, особенно когда тренировки планирую на вечер. Но спортивное питание употребляю, такое как все ребята. Я знаю, что как мне Бог дал силу, так я ее использую и показываю людям,

– рассказывает Макарий.

В апреле отец в очередной раз получил титул на чемпионате Украины и на волне интереса к чемпиону открыл очередной сбор – уже на полмиллиона. Эти 500 000 он собрал за 2 суток. А на прошлой неделе отец "закрыл" миллион. Средства идут на дроны, продукты, медикаменты и даже на протезы.

Собирать на дроны – это не собирать на смерть, а на защиту жизни наших бойцов / Фото из фейсбука Makariy Dutka

Отец признался, что работает в "частном режиме", обращается к каждому человеку отдельно. Потому что такие сборы, когда "ты бросаешь клич и думаешь, что насобираешь миллион за 2 – 3 дня" уже почти не работают. А на личное общение 95% людей отзываются положительно.

Военные говорят, когда получают дроны от отца Макария, что поражены, как один человек может генерировать такое количество средств. А чем больше дронов будет на передовой, тем меньше священники будут встречать наших на щитах. "Для меня был самый большой аргумент, что это не смерть, это защита наших ребят", – заключает Макарий.