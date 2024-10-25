Как ваш мозг меняется с годами, шаг за шагом

Мозг постоянно меняется в течение жизни. В первые годы эти трансформации более заметны, ведь они охватывают приобретение основных навыков, таких как речь, моторика и тому подобное.

Со временем навыки улучшаются с регуляцией эмоций и обучением, пока мы не достигаем стадии, когда когнитивные процессы начинают усложняться из-за старения. Итак, это факт, что мозг всегда меняется, і GQ рассказывает вам, как это происходит шаг за шагом.

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Формирование мозга

Функционирование мозга активизируется с эмбрионального развития. В начале развитие этого органа происходит на 2 неделе беременности, когда с одной стороны эмбриона формируется нервное сплетение, которое на 3 неделе начинает развиваться в нервную систему и со временем из сотен клеток в этой области развиваются нейроны.

Во время рождения ребенка его мозг является домом для более 1 триллиона нейронов – что больше, чем в мозге взрослого человека. Но синапсов, то есть связей между нейронами для обмена информацией, – меньше. В детстве у нас около 2500 синапсов, а в течение первых лет жизни их количество возрастает до примерно 15000.

Ранний возраст

Из-за значительного увеличения количества синапсов в первые годы жизни развитие мозга на этом этапе имеет фундаментальное значение для его будущего. Ведь именно тогда лучше и легче всего усваиваются навыки, например изучение языка или игра на музыкальном инструменте. А опыт, полученный на этом этапе, будет иметь длительное влияние на жизнь человека.

В возрасте от 3 до 10 лет мозг начинает избавляться от синапсов, которые ему больше не нужны, то есть неактивно использовались. Это называется нейропластичность – способность мозга формировать себя снова и снова, в зависимости от потребностей и привычек, которые он должен удовлетворять. Кстати, именно эта способность позволяет нам усваивать новую информацию на протяжении всей жизни.

Подростковый возраст

На этом этапе мозг перестает расти, но продолжает развиваться. Это происходит поэтапно. Например, полосатое тело (вентральный стриатум), связанное с вознаграждением и принятием решений, развивается раньше, чем префронтальная кора, связанная с самоконтролем и рациональностью.

Кроме того, у подростков происходит много изменений в лимбической системе, которая отвечает за эмоциональную регуляцию. Что немного объясняет, почему на этом этапе людям сложнее регулировать свои эмоции, а также почему они более уязвимы к зависимостям и склонны к риску.

Наш мозг меняется всю жизнь – и интересно, как именно это происходит, шаг за шагом / Коллаж 24 Канал фото freepik

Ранняя взрослость

В эти годы мозг продолжает развиваться, особенно благодаря совершенствованию навыков рассуждения. Фактически, окончательного развития орган достигает к около 30 годам.

Взрослость

На этом этапе, а это примерно в 40 – 60, есть тенденция к нейтрализации функций мозга. Например, в исследованиях, где негативные изображения показывали молодым и взрослым, у первых наблюдали более сильную реакцию в миндалине – скоплении серого вещества округлой формы, связанного с эмоциями.

Это может быть связано с тем, что с возрастом вы становитесь более устойчивыми. И хотя нейронная активность начинает снижаться примерно с 30 лет, нейропластичность позволяет нам обучаться на протяжении всей жизни.

Пожилой возраст

У пожилых людей начинает истончаться кора головного мозга. А это влияет на такие функции, как память, эмоции и некоторые когнитивные процессы.

Смерть

Мозг остается активным даже после смерти. Мы об этом узнали случайно: однажды группа врачей изучала мозг пациента, когда он умер от сердечного приступа, и им удалось зафиксировать, что перед смертью мозг активирует участки памяти.

Поэтому, возможно, и говорят, что перед смертью можно иметь какие-то особые воспоминания. Когда вся жизнь проходит перед глазами.

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