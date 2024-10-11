Наука говорит, что ваш мозг работает как сериал: и вот что запускает каждый эпизод

Подобно вашему любимому сериалу, этапы вашей жизни организованы в эпизоды и сезоны в вашем мозгу. И ученые это доказывают в исследованиях.

Серии вашего жизненного шоу наполнены яркими моментами, поворотами и драматическими переходами. Именно так наш мозг сегментирует наши воспоминания и опыт, пишет GQ.

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Мозг человека организует воспоминания в увлекательный сериал

С того момента, как вы открываете глаза утром, ваш мозг начинает получать непрерывный поток информации. Каждое действие, каждое изменение – выход из дома, встреча с другом – приносит с собой новую волну образов и эмоций. Но мозг не записывает их на бесконечную катушку, а разрезает на отдельные сегменты – подобно тому, как режиссер разрезает свой фильм на сцены.

Эта сегментация базируется не только на внешних изменениях, таких как перемена места или деятельности, но и на наших целях и приоритетах на тот момент. Например, вход в ресторан может запустить новую главу в вашем мозгу, а социальный обмен с официантом или другом может создать еще один четкий срез в истории, которую вы проживаете. То есть социальные взаимодействия так же важны, как и изменения обстоятельств.

Сериал в мозгу: как это работает

Создание каждой новой "серии" соответствует изменению активности в гиппокампе – области мозга, связанной с памятью. Он становится более активным с каждым изменением, тем самым способствуя долговременной памяти. Исследование группы ученых в США определило эти сегменты с помощью аудиорассказов, в которых участники слушали разные истории с персонажами в разных ситуациях: предложение руки и сердца, разрыв отношений, деловая сделка и романтическая встреча.

Во время прослушивания исследователи использовали МРТ, чтобы наблюдать за тонкими вариациями мозговой активности, которые сигнализировали о переходе от одного эпизода к другому. Они обнаружили, что мозговая активность соответствует стабильному шаблону во время одного и того же опыта, но это распределение меняется, когда опыт развивается или принимает новое направление.

Наши результаты показывают, что мы контролируем то, как мы организовываем наши воспоминания о пережитом,

– объяснил соавтор исследования Кристофер Балдассано.

Одно из главных открытий исследования в том, что на сегментацию воспоминаний могут влиять наши ожидания. Если вы сосредотачиваетесь на чем-то одном, например, на меню в ресторане, а не на разговоре со своим собеседником, ваш мозг может нарезать сцену в соответствии с этапами заказа, а не эволюции социального взаимодействия.

Этапы вашей жизни организованы в эпизоды в вашем мозгу, словно в сериале / Фото DC Studio

Это похоже на переход от романтического эпизода к эпизоду кулинарного соревнования. То есть исследование показывает, что мозг не просто функционирует как пассивный регистратор событий. На то, как мы запоминаем опыт, влияет наше внимание, наши цели и то, что мы уже знаем, а не автоматический процесс.

Это разбиение на серии является не просто механизмом хранения, а является и инструментом для навигации по жизни. Подобно содержанию книги, наш мозг использует эти точки разбиения, чтобы облегчить поиск нужных воспоминаний. Это также помогает избежать интерференции между несвязанными событиями, подобно тому, как хорошо структурированный сериал избегает несогласованностей между эпизодами.

Почему открытие серийности памяти важно

Какое влияние это открытие оказывает на нашу жизнь?

По меньшей мере, мы можем переосмыслить то, как мы живем и запоминаем наши дни. Знание того, что наш мозг активно сегментирует опыт, может помочь нам лучше структурировать наши дни, лучше осознавать важные моменты и то, как мы их воспринимаем.

наши дни. Знание того, что наш мозг активно сегментирует опыт, может помочь нам лучше структурировать наши дни, лучше осознавать важные моменты и то, как мы их воспринимаем. Это также может повлиять на наше понимание памяти и когнитивных расстройств, открывая путь к новым исследованиям – о том, как улучшить память или ментальную организацию.

или ментальную организацию. Наконец, если наш мозг работает как сериал, возможно, наша жизнь также разделена на сезоны. Каждый важный период в нашей жизни – детство, юность, карьера – можно рассматривать как новый сезон, знаменующий собой эволюцию в общем сюжете нашего существования.

Так что можно теперь более сознательно определять момент, когда мы готовы открывать для себя каждую следующую серию своего сериала и тем более следующий сезон.

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