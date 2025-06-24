Купили авто с правым рулем: может ли это стать проблемой

В Украине автомобили с правым рулем – нечастое явление, но все же распространенное. Соответственно, у водителей есть немало вопросов.

Например, законно ли ездить на таких машинах, какие есть ограничения, на что обратить внимание перед покупкой? Об этом подробно расскажет 24 Канал.

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Правый руль в автомобилях в Украине: законно или нет

Можно ли в Украине ездить с правым рулем на машине? Да, законодательство не запрещает эксплуатацию автомобилей с правым рулем.

В действующих Правилах дорожного движения указано, что такие транспортные средства можно использовать, если они зарегистрированы и соответствуют техническим требованиям. Однако, как и везде, есть нюансы.

Например, для ввоза авто с правым рулем из-за границы, в частности из Японии или Великобритании, нужно пройти процедуру таможенного оформления.

А еще нужна сертификация. Она подтверждает соответствие машины украинским стандартам безопасности, среди прочего – по освещению и габаритам.

Собственно, безопасность на дороге – это основная проблема для владельцев авто с правым рулем. В странах с правосторонним движением, как Украина, правое расположение руля может затруднять обгоны или маневры на перекрестках.

Запрещен ли правый руль в автомобилях в Украине / Фото pairhandmade@vecteezy

То есть водители таких машин должны быть особенно внимательными. Здесь даже стоит установить дополнительные зеркала, чтобы компенсировать ограниченную видимость.

Относительно регистрации, в Украине нет отдельных ограничений для машин с правым рулем. Процедура стандартная – подача документов в сервисный центр МВД, проверка авто и уплата налогов.

К слову, в 2022 году велись дискуссии о возможном запрете ввоза таких машин из-за тех же вопросов безопасности. По состоянию на 2025 год такого не произошло, поэтому все еще ответ на вопрос "можно ли в Украине ездить с правым рулем" – да.

А вот стоит ли покупать авто с правым рулем – совсем другой вопрос. С одной стороны, они часто дешевле аналогов с левым рулем, с другой – требуют адаптации к украинским условиям.

То есть если вы посчитали свои плюсы и минусы и обнаружили, что готовы не только к дополнительным расходам на сертификацию, но и к максимально осторожному вождению – авто с правым рулем может быть выгодным выбором.