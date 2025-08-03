Если вы любите духи, то слово "мускус" слышали неоднократно. Интересно, что не так много людей на самом деле знают, что это такое.

Но даже несмотря на это, ароматы на основе мускуса едва ли не правят миром – ведь их считают афродизиаком. Почему так и на какие духи обратить внимание, расскажет 24 Канал благодаря T3.

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А все благодаря оленям: какие мускусные духи правят миром в 2025?

Итак, мускус изначально получали из жидкости, которая содержалась в железистом мешке самца мускусного оленя. Олени этой жидкостью привлекали пару. Люди же научились ее высушивать в мускусную капсулу с порошком, что в сочетании с алкоголем давал очень приятный запах.

Сегодня мускусные ароматы не делают из оленей, они являются смесью синтетических и растительных материалов, но имеют тот же запах. Однако со времен оленей мускусные ароматы приобрели и удерживают репутацию афродизиаков.

Мускус чаще всего является базовой нотой, он сбалансирует или усиливает янтарные и древесные ароматы, но не только. Вот подборка лучших мускусных ароматов для мужчин:

BVLGARI Pour Homme. Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины.

Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины. Tom Ford Ombre Leather. Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина.

Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина. Le Labo Another 13. Это унисекс-аромат с самой сильной нотой мускуса в сердце. Амбретта или амброксан – это синтетическая нота животного мускуса, а сбалансирована она мхом, жасмином, грушей, яблоком и цитрусовыми.

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