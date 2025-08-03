Настоящие "животные" ароматы: какие мускусные духи являются хитами для мужчин в 2025 году
- Мускусные ароматы популярны благодаря репутации афродизиаков. Сейчас они теперь синтетические, но сохраняют тот же запах.
- Среди популярных мускусных духов для мужчин в 2025 году – BVLGARI Pour Homme, Tom Ford Ombre Leather, Giorgio Armani Privé Musc Shamal и другие.
Если вы любите духи, то слово "мускус" слышали неоднократно. Интересно, что не так много людей на самом деле знают, что это такое.
Но даже несмотря на это, ароматы на основе мускуса едва ли не правят миром – ведь их считают афродизиаком. Почему так и на какие духи обратить внимание, расскажет 24 Канал благодаря T3.
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А все благодаря оленям: какие мускусные духи правят миром в 2025?
Итак, мускус изначально получали из жидкости, которая содержалась в железистом мешке самца мускусного оленя. Олени этой жидкостью привлекали пару. Люди же научились ее высушивать в мускусную капсулу с порошком, что в сочетании с алкоголем давал очень приятный запах.
Сегодня мускусные ароматы не делают из оленей, они являются смесью синтетических и растительных материалов, но имеют тот же запах. Однако со времен оленей мускусные ароматы приобрели и удерживают репутацию афродизиаков.
Мускус чаще всего является базовой нотой, он сбалансирует или усиливает янтарные и древесные ароматы, но не только. Вот подборка лучших мускусных ароматов для мужчин:
- BVLGARI Pour Homme. Здесь вы можете ожидать ноты амбретты или мускусной мальвы, белого мускуса, черного чая и дерева гваяка, поэтому эти духи имеют легкий аромат специй и древесины.
- Tom Ford Ombre Leather. Древесно-пряный аромат, имеющий ноты пачули, ветивера, мха, амбры и кардамона, которые и придают ему мускусный оттенок. Чтобы сбалансировать насыщенность и добавить свежести, он также имеет ноты жасмина.
- Le Labo Another 13. Это унисекс-аромат с самой сильной нотой мускуса в сердце. Амбретта или амброксан – это синтетическая нота животного мускуса, а сбалансирована она мхом, жасмином, грушей, яблоком и цитрусовыми.
Топовые мускусные духи для мужчин / Смотрите фото производителей
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- Giorgio Armani Privé Musc Shamal. Вдохновленный пустыней и ветрами Шамаль, он чувственный, теплый и роскошный, с нотами амбры, кедра, ванили и розы.
- Hermès Hermessence Cardamusc Essence. Это праздник кардамона, достаточно пряный аромат, но его дополняют ноты мускуса. Hermès не разглашает ноты, поэтому это аромат со шлейфом таинственности.
- Diptyque L'Eau Papier. Еще один унисекс-аромат, мускусный, пудровый с легкими цветочными нотами. Имеет сильные ноты белого мускуса, светлого дерева и рисовой пары.
- Viktor & Rolf Spicebomb Metallic Musk. Один из самых крутых флаконов, мускусный, теплый и пряный. Он имеет ноты замши, кожи, лаванды и бергамота, а также специй из черного перца и корицы.
- D.S. & DURGA Sweet Do Nothing. Это сложный аромат, его базовые ноты содержат водяной мускус, что компенсируется техасским кедром и инжиром, цветком апельсина, нероли и пустынным перцем. Поэтому аромат является смелым, теплым и пряным.
- Jo Malone Rose & White Musk Absolu. Здесь легкое использование мускуса, но аромат чрезвычайно насыщенный. Белый мускус лежит в основе и придает запаху пудровую, чистую ноту, которая уравновешивается сладкой розой, удом и амброй.