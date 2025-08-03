Якщо ви любите парфуми, то слово "мускус" чули неодноразово. Цікаво, що не так багато людей насправді знають, що це таке.

Та навіть попри це, аромати на основі мускусу мало не правлять світом – адже їх вважають афродизіаком. Чому так та на які парфуми звернути увагу, розповість 24 Канал завдяки T3.

Дивіться також Жінок розпитали, які парфуми їм подобаються на чоловіках – і ось які назви звучали найчастіше

А все завдяки оленям: які мускусні парфуми правлять світом у 2025?

Отже, мускус спочатку отримували з рідини, яка містилася в залозистому мішку самця мускусного оленя. Олені цією рідиною приваблювали пару. Люди ж навчилися її висушувати в мускусну капсулу з порошком, що у поєднанні з алкоголем давав дуже приємний запах.

Сьогодні мускусні аромати не роблять з оленів, вони є сумішшю синтетичних і рослинних матеріалів, але мають той самий запах. А проте з часів оленів мускусні аромати здобули та утримують репутацію афродизіаків.

Мускус найчастіше є базовою нотою, він збалансовує або підсилює бурштинові та деревні аромати, але не тільки. Ось добірка найкращих мускусних ароматів для чоловіків:

BVLGARI Pour Homme. Тут ви можете очікувати ноти амбретти або мускусної мальви, білого мускусу, чорного чаю і дерева гваяку, тому ці парфуми мають легкий аромат спецій і деревини.

Тут ви можете очікувати ноти амбретти або мускусної мальви, білого мускусу, чорного чаю і дерева гваяку, тому ці парфуми мають легкий аромат спецій і деревини. Tom Ford Ombre Leather. Деревно-пряний аромат, що має ноти пачулі, ветівера, моху, амбри та кардамону, які й надають йому мускусний відтінок. Щоб збалансувати насиченість та додати свіжості, він також має ноти жасмину.

Деревно-пряний аромат, що має ноти пачулі, ветівера, моху, амбри та кардамону, які й надають йому мускусний відтінок. Щоб збалансувати насиченість та додати свіжості, він також має ноти жасмину. Le Labo Another 13. Це унісекс-аромат із найсильнішою нотою мускусу в серці. Амбретта або амброксан – це синтетична нота тваринного мускусу, а збалансована вона мохом, жасмином, грушею, яблуком і цитрусовими.

Топові мускусні парфуми для чоловіків / Дивіться фото виробників

Варто знати Парфуми з феромонами: чи справді вони допоможуть вам спокусити кого завгодно