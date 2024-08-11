Зубная паста стала "последней каплей": мужчина бросил семью в отпуске из-за выходок тещи

Эта история вызвала дискуссии в сети, когда мужчина написал на Reddit, что оставил свою семью на европейских каникулах из-за тещи. Мол, та пользовалась продуктами, шампунем, средством для умывания и зубной пастой супругов.

Мужчина сбежал из отпуска и обвинил свою тещу во вмешательстве в личную жизнь его семьи. Он рассчитывал на поддержку в комментариях, но реакция была более суровой.

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Мужчина сбежал от семьи в отпуске, потому что теща взяла его зубную пасту

Итак, 8 августа 38-летний мужчина написал, что он, его жена и маленькая дочь запланировали отпуск в Венеции. Однако мать жены узнала об этом и сказала, что "это ее мечта", поэтому ее "пригласили" присоединиться.

И тут мужчину ужаснуло то, что жена забронировала только одну комнату, что привело к ряду конфликтов.

Мужчина утверждал, что его теща "постоянно находилась в его пространстве", а еще и пользовалась "дорогими" средствами его жены, такими как гель для умывания, шампунь и лосьон. А еще она, страшно подумать, сидела на их кровати.

Она также копалась в нашем чемодане, и меня очень раздражало, что она сделала это, не спросив меня. Мне не нравится мысль о том, что она копается в наших вещах, когда нас нет,

– возмущался мужчина.

Мужчина сбежал от семьи и обвинил тещу во вмешательстве в личную жизнь / Фото stefamerpik@freepik

"Последней каплей" стало осознание того, что теща пользовалась их с женой зубной пастой. И при этом "она не оплатила никаких расходов", кроме билетов.

Дальше хуже: мужчина сделал теще замечание, теща рассказала жене, а та накричала на мужа. Тогда он взял билет домой и улетел прочь, бросив свою семью.

Моя жена звонила мне несколько раз после этого, кричала на меня и говорила, что наша дочь расстроена. Мне жаль, но я должен был установить определенные границы, пока не стало хуже,

– так закончил мужчина свой пост.

Сообщество Reddit не поддержало мужчину. Люди сошлись на том, что мужчина должен был бы сам забронировать отдельные комнаты, и что у него были нереалистичные ожидания, а некоторые его претензии "просто дикие". В конце концов, можно было просто купить другую зубную пасту.

Пост набрал более 650 ответов, и сам автор впоследствии написал, что "осознал свои ошибки" и "утром позвонит жене", чтобы "загладить вину".