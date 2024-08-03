Мужчина попробовал "самое крепкое пиво в мире": его реакция шокировала поклонников

Дэн, который пишет в интернете под ником 1minutebeerreviews, известен своими быстрыми обзорами самых уникальных сортов пива со всего мира. К сегодняшнему дню он оценил более 1900 сортов холодного пива, от щекотливого острого до замысловатых безалкогольных.

Но лишь одно пиво заставило его злиться и потеть. Парень довел своих поклонников в социальных сетях до шока, когда попробовал "самое крепкое пиво в мире", от которого загорелся рот.

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Обзор пива превратился в шок для мужчины и его подписчиков

Когда Дэн выпил "самое крепкое пиво в мире", то практически захлебнулся и вспотел, заставив своих подписчиков хохотать в комментариях. Клип не новый, но к Международному дню пива (2 августа) снова стал популярным.

1minutebeerreviews взял бутылку огнедышащего шотландского пива Beithir Fire от пивоварни 88 из Эдинбурга, которое может похвастаться колоссальными 75% ABV. Бутылка объемом 330 миллилитров стоит 45,99 фунта стерлингов на сайте производителя (на наши деньги это чуть больше 2400 гривен).

На бутылке есть предупредительная наклейка, которая советует не отпивать более 35 миллилитров за раз. Но Дэн не удержался и "хлопнул" целый бокал, поэтому моментально почувствовал, как его обдало жаром. "На вкус как печь, язык онемел", – прокомментировал он, вытирая лоб полотенцем и хватая ртом воздух.

Вот история Дэна с пивом, в котором 75% ABV: смотрите его тикток

Его подписчики в тиктоке просто разрывались в комментариях в эмоциях:

"По крайней мере я знаю, что не стоит покупать".

"Это сделает вашу ночь веселой".

"Это уже не может быть пивом..."

"Смотрел это полдюжины раз! Не могу перестать смеяться..."

"Мне нужно прилечь!"

Тем временем сайт пивоварни 88 Brewery хвастается тем, что их шотландский напиток Beithir Fire варится целых 2 месяца и смешивается с "чистейшим шотландским духом, который только можно создать", а "после брожения пиво фильтруют 3 раза, удаляя любые примеси".

Что ж, очевидно, пиво интересное. Как и впечатления от его потребления.