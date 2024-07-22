Мужчина пошел на быстрые свидания со сразу 14 женщинами, но что-то пошло не так

Анонимный парень рассказал, как опыт, который должен был быть захватывающим, оказался довольно сомнительным. Он поделился своими впечатлениями от быстрых свиданий с четырнадцатью женщинами.

Мужчина поделился этой не слишком увлекательной историей на своей странице в сети X, бывшем Twitter. Что он думает о таком формате знакомств, и что ему не понравилось – читайте дальше.

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Быстрые свидания экономят время

Быстрые знакомства – увлекательная концепция для одиноких людей. Для этих занятых пчел иногда бывает трудно найти время, чтобы встретиться с кем-то. Обычно многие используют для этого приложения.

Но сегодня те, кому не повезло в любви, хотят попробовать что-то более увлекательное. Поэтому быстрые знакомства – это путь вперед. Один парень поделился своей не слишком впечатляющей историей.

Надеясь встретить свою половинку навсегда, аноним пришел на быстрые свидания, где было 14 женщин. Теперь, делясь своей историей в X, бывший Twitter, мужчина объяснил, что на самом деле произошло на Fesshole, популярном аккаунте для откровенных признаний.

В заметке 44-летний мужчина начал свой рассказ так: "Я пришел на скоростные свидания, там было четырнадцать женщин, и я был единственным мужчиной".

Хотя это звучит как захватывающая перспектива, она ни к чему не привела, поскольку женщины решили остаться одинокими, а не разговаривать с парнем в течение двух минут.



Мужчина не пришелся по душе ни одной из женщин / Фото Drazen Zigic

Несчастный парень продолжал: "Я ушел с улыбкой и веселым "без проблем", но внутри я был опустошен размером этого отказа".

После того, как он поделился постом, он собрал 1,5 миллиона просмотров, 13 000 лайков и 240 ретвитов.

Один из комментаторов сказал: "Это жестокая толпа. В противном случае все было бы иначе, но как только несколько женщин четко сказали "нет", остальные женщины не захотели бы их "отходов".

Другой посочувствовал: "Не стоит. Это все равно не те женщины, которых ты хочешь". А третья прокомментировала: "Ты увернулся от пули, друг".

А четвертый подхватил: "По крайней мере, он хорошо с ней справился!" Тем временем еще один пользователь сети решил пошутить: "Парень не прочитал, что это были быстрые свидания для лесбиянок".

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Как бы там ни было, падать духом в таких ситуациях не стоит. Видимо, просто среди присутствующих барышень не было ни одной, которой бы он пришелся по душе. И это абсолютно нормально.