"Недостаточно умный для пилота" мужчина построил авиасимулятор прямо в своей комнате

Этому мужчине сказали, что он "недостаточно умен, чтобы быть пилотом". Но он не предал свое увлечение и построил симулятор.

Да не где-нибудь, а просто у себя в комнате. На все это пришлось потратить аж 25 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

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2 года и 25 000 фунтов – и можно поставить дома симулятор самолета

Мужчина потратил 2 года и 25 тысяч фунтов стерлингов на создание точной модели кабины самолета Boeing 737-800NG, причем из деталей (в основном бывших в употреблении), которые он нашел в интернете. Теперь он поднимается в небо с помощью программы. А раньше ему говорили, что он "недостаточно умный", чтобы стать пилотом.

Мужчина потратил годы и тысячи фунтов на создание дома точной модели кабины самолета / Фото Craig Cullingwort

40-летний художник Крейг Каллингворт увлечен полетами, как и его дочь, восьмилетняя Софи. Сейчас они вместе, не выходя из дома в Лидсе, могут виртуально подниматься в небо.

Эта идея появился у мужчины, когда жена Сара подарила ему на Рождество время на симуляторе в местном летном центре. С тех пор понеслось.

Крейг купил каркас кабины со всеми циферблатами и рычагами, которые есть на настоящем двухмоторном самолете.

А дальше старательно превращал его в полностью рабочую модель.

И использовал реалистичную компьютерную модель, которую профессиональные пилоты часто используют для совершенствования своих навыков.



Крейг увлечен полетами, как и его дочь, восьмилетняя Софи / Фото Craig Cullingwort

Я всегда хотел быть пилотом, но в школе мне говорили, что я недостаточно умен,

– теперь улыбается мужчина.

Его первый учитель на авиасимуляторе, офицер Ryanair, называл Крейга "прирожденным пилотом" уже после первого урока в 2021 году. Теперь мужчина летает на своем симуляторе в реальном времени в небе над Британией, чтобы развлечься на сложных региональных взлетно-посадочных полосах.

К слову, стоимость нового симулятора Boeing 737 – около 55 тысяч фунтов, а опыт полета обычно стоит от 100 до 150 фунтов за 30 – 90 минут "в воздухе". Так что в итоге Крейг не только воплотил свою мечту, но и сделал это очень грамотно.