Амбиции и постепенное покорение: лучшие духи для мужчин – Козерогов

Мужчины, которыми руководит знак Зодиака Козерог, склонны к амбровым ароматам, к парфюмам, которые покоряют постепенно. Но какие же духи самые лучшие для Козерогов?

Мужской портал GQ сделал подборку, как заметил 24 Канал, взяв за основу личность Козерогов. И таким образом сформировал определенную ольфакторную интерпретацию.

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Личность Козерога

Козероги хорошо известны своей ответственностью, в том числе и за собственные нужды, но часто испытывают трудности с делегированием. Они также известны самодисциплиной и настойчивостью – вплоть до тех пор, пока не достигнут своих целей.

Этот земной знак выделяется и своим вкусом к организации, здоровыми амбициями, служащими мотивацией двигаться вперед и преодолевать различные препятствия. С другой стороны, Козероги имеют слабость к контролю над ситуациями, всегда желая предвидеть развитие событий.

Лучшие ароматы для Козерога

Итак, дисциплина, настойчивость и амбиции – ключевые признаки Козерогов. Они намекают, что лучшими духами здесь будут глубокие ароматы, которые постепенно покоряют наш нос. С теплыми аккордами смол, специй и орехов.

Дисциплина, настойчивость и амбиции закладываются в человеке понемногу, требуя терпения . Вот и смолы (амбра, лабданум, бензоин и элеми) в природе образуются медленно. Это ароматические аккорды, которые постепенно нарастают и завораживают обоняние.

. Вот и смолы (амбра, лабданум, бензоин и элеми) в природе образуются медленно. Это ароматические аккорды, которые постепенно нарастают и завораживают обоняние. В духах для мужчин – Козерогов может быть еще одна разновидность теплых ароматов – слегка глубоких, которые проникают в нос понемногу. Это сухофрукты, орехи и корица.

Лучшие мужские духи для Козерогов / Фото производителей