Амбиции и постепенное покорение: лучшие духи для мужчин – Козерогов
Мужчины, которыми руководит знак Зодиака Козерог, склонны к амбровым ароматам, к парфюмам, которые покоряют постепенно. Но какие же духи самые лучшие для Козерогов?
Мужской портал GQ сделал подборку, как заметил 24 Канал, взяв за основу личность Козерогов. И таким образом сформировал определенную ольфакторную интерпретацию.
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Личность Козерога
Козероги хорошо известны своей ответственностью, в том числе и за собственные нужды, но часто испытывают трудности с делегированием. Они также известны самодисциплиной и настойчивостью – вплоть до тех пор, пока не достигнут своих целей.
Этот земной знак выделяется и своим вкусом к организации, здоровыми амбициями, служащими мотивацией двигаться вперед и преодолевать различные препятствия. С другой стороны, Козероги имеют слабость к контролю над ситуациями, всегда желая предвидеть развитие событий.
Лучшие ароматы для Козерога
Итак, дисциплина, настойчивость и амбиции – ключевые признаки Козерогов. Они намекают, что лучшими духами здесь будут глубокие ароматы, которые постепенно покоряют наш нос. С теплыми аккордами смол, специй и орехов.
- Дисциплина, настойчивость и амбиции закладываются в человеке понемногу, требуя терпения. Вот и смолы (амбра, лабданум, бензоин и элеми) в природе образуются медленно. Это ароматические аккорды, которые постепенно нарастают и завораживают обоняние.
- В духах для мужчин – Козерогов может быть еще одна разновидность теплых ароматов – слегка глубоких, которые проникают в нос понемногу. Это сухофрукты, орехи и корица.
Лучшие мужские духи для Козерогов / Фото производителей
- Déclaration Parfum, Cartier. Теплый и элегантный аромат. Глубокая сладость бензоина и амбровых смол вместе со смесью специй придают ольфакторной формы этим духам для Козерогов. Амбициозный аромат, который стремится очаровать обоняние прогрессивным способом. Это духи, всегда производящие хорошее впечатление.
- Ambre Eccentrico, Giorgio Armani. Этот парфюм для мужчин-Козерогов имеет амбру в роли звезды своей ольфакторной пирамиды, которая дополнена нетипичной нотой сухофруктов и пряной корицы. Это трио хорошо организовано, поскольку духи имеют общий сладкий, теплый аромат, последовательный от начала и до конца.
- Impact Intense, Tommy Hilfiger. Теплые амбровые ароматы есть не только в парфюмерии высокого класса, но и в более молодежных ароматах. Вот и здесь амбра продолжает оставаться ведущим принципом, дополненным экзотикой лабданума (смола с очень сильным ароматом) и элеми (пряная и свежая смола).